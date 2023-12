Conseils achat de Noël - comics

Oh ! Oh ! Oh !

Chose promise, chose due ! Comme annoncé, voici le premier jour de votre calendrier de l'avent made in MDCU. Pour aujourd'hui, cela sera des conseils d'achats de comics pour Noël ! Un article idéal pour ceux qui n'auraient pas encore acheté tous leurs cadeaux (ou ceux qui voudraient se faire un ultime plaisir avant le jour J).

Bonne lecture à tous et... à demain !

Jeff

Teenage Mutant Ninja Turtles Tome 1 : Renaissance

Synopsis :

Bienvenue dans le nouveau monde des Tortues ninja !



Après les événements cataclysmiques de New York, ville en guerre, des changements radicaux s’opèrent dans le fief des Tortues : de nouvelles factions ennemies apparaissent, et les alliés se font rares. Nos héros découvrent que pour survivre, la coopération est plus essentielle que jamais, mais lorsqu’ils se retrouvent séparés, Old Hob décide de combler le vide du pouvoir avec des mutants uniques en leur genre : Zanna, Champi et Zink !



Une nouvelle ère passionnante commence pour les Tortues, scénarisée et illustrée par la talentueuse Sophie Campbell (Wet Moon, Shadoweyes, Jem and the Holograms…).

Avis :

Une excellente option pour ceux qui veulent un univers riche, complexe, avec une bonne dose d'héroïsme sans taper pour autant taper dans du Marvel et DC. De plus, cet opus est une bonne porte d'entrée pour ceux qui ne maîtrisent pas cet univers et, surtout, une porte d'entrée récente. Celui qui recevra ce cadeau n'aura donc pas quarante tomes à acheter après cela. Un achat pour petits et grands !

Il est disponible au prix de 29.95 euros chez Hi Comics. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

The_Crusader

Spider-Man - Bleu

Synopsis :

C'est la Saint-Valentin et Peter Parker a le vague à l'âme. Cela fait bien longtemps que Gwen Stacy est morte, et pourtant il ne parvient pas à l'oublier. Il se remémore leur histoire, ses affrontements en tant que Spider-Man avec Kraven le Chasseur et d'autres vilains, et la fin tragique de la douce Gwen .

Avis :

Un classique de la mythologie du Tisseur. Une intégrale qui arrive à aborder pas mal d'éléments importants de l'histoire de Peter Parker tout en restant parfaitement compréhensible pour les néophytes. Au-delà de son accessibilité, Spider-Man Bleu est avant tout un récit touchant et un poil mélancolique, capturant l'esprit du personnage et le sublimant avec justesse, le tout porté par l'identité graphique inimitable de Tim Sale qui fonctionne très bien sur ce titre.

Il est disponible au prix de 19 euros chez Panini Comics. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

Adrien



Providence et autres récits Lovecraftiens

Synopsis :

Providence est une œuvre qui laisse sans voix et sur laquelle Alan Moore a travaillé durant de nombreuses années. Retrouvez également dans cette magnifique édition intégrale les deux autres récits de Moore et Jacen Burrows inspirés par Lovecraft : Neonomicon et Côté cour.

Avis :

Lorsqu'Alan Moore s'intéresse à H.P. Lovecraft, le résultat se nomme Providence. Enfin, pas tout à fait, puisque l'auteur a commencé par écrire une nouvelle intitulée Côté cour en 1994, qu'il a adapté en comics en 2003. Plus tard, il écrit Neonomicon, sa suite, et il cloture enfin la trilogie par son apothéose, bien plus longue et travaillée, Providence. Ces récits se passent dans une réalité fortement connectée à l'oeuvre de Lovecraft. Au-dela de l'inspiration, Moore propose une histoire méta, qui permet une relecture des romans de l'écrivain, et d'aborder de nouveaux sujets. Providence est une oeuvre fantatistique dense, référencé, mais passionnante, même si Lovecraft nous est peu familier. Panini propose en cette fin d'année toute la trilogie dans un grand et bel album avec un dos relié. Certes, le prix est un peu élevé, mais c'est parfait pour un cadeau de Noël !

ACTHAEON

The Plot Holes

Synopsis :

La littérature n'est pas un chemin facile pour les auteurs. Entre la psychologie des personnages, le fil conducteur et les différentes péripéties, ils peuvent facilement se perdre et ne pas arriver à coucher leurs intentions sur le papier. Heureusement, une équipe d'élite veille... Coordonnés par l'Éditrice, les Inco-Errants sont composés de plusieurs personnages de fiction recrutés dans la littérature de genres (horreur, S-F, fantasy, manga, etc.). Leur travail est simple : rectifier le cours d’œuvres littéraires en perdition.

Avis :

Comics abordable tant par son prix (17€) que son univers, « The Plot Holes » est selon moi un cadeau idéal à offrir et à mettre sous le sapin. A noter, qu'il est destiné pour un public de 15 ans et plus. L'histoire est originale voire inédite et se suffit à elle-même. Menée avec rythme et humour, vous serez sans conteste séduit(s). Le mélange et l’intrication des genres littéraires étonne et fonctionne. Les personnages ont chacun une personnalité et une sensibilité qui donnent vie au récit.

Sean Murphy assure encore une fois la partie graphique. Son crayonné particulier (mais impeccable) donne véritablement du charme à ses œuvres. Vous trouverez « The Plot Holes » dans la collection Urban Indies. Je ne peux que vous conseiller également de découvrir ses autres créations.

Alemxis

Strange Adventures

Synopsis :

Adam Strange, héros victorieux des guerres de Rann–Thanagar, savoure une retraite bien méritée sur Terre en compagnie de sa femme Alanna. En pleine tournée pour la promotion de son autobiographie, il est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche le massacre d'innocents durant le conflit galactique. Quelques heures plus tard, ce même lecteur est retrouvé assassiné, à coup de blaster. Il reviendra à Mr Terrific de faire toute la lumière sur cette affaire.

Avis :

On m’a offert ce tome pour un noël. Il est resté plus de 6 mois dans ma liste de lecture et une fois lu j’ai adoré. Tom King nous livre ici un excellent récit autours de la vision du Super Héros, de la guerre et du rapport de tout à chacun avec la vérité. Un récit introspectif qui fait penser à un long film policier et qui fonctionne plutôt bien. On en oublie rapidement le côté alien et super héros pour se concentrer uniquement sur la résolution de l’enquête.

Les dessins et la colorisation de Mitch Gerads et Evan Shaner appuient le côté polar. Un bon titre disponible chez Urban Comics dans la collection DC Black Label pour 35 euros.

BartAllen

Mighty Morphin Power Rangers Intégrale volume 1

Synopsis :

Commencez les comics Power Rangers avec cette première intégrale racontant les débuts de l’équipe d’Angel Grove avec Tommy Oliver . Écrit par Kyle Higgins (Radiant Black), dessiné par Hendry Prasetya (Kamen Rider zero-one).

Cette intégrale regroupe l’ensemble des deux premiers arcs narratifs Power Rangers (Green Ranger et Black Dragon) avec le numéro #0 et les épisodes #1-8 – précédemment publiés en 2 tomes chez Glénat en 2017 – ainsi qu’une galerie d’illustrations.

Après avoir échappé au contrôle mental de Rita Repulsa, Tommy Oliver , le Ranger vert, rejoint les Power Rangers pour combattre les attaques maléfiques qui frappent Angel Grove. Alors que Rita Repulsa met en œuvre ses plans de domination du monde, les Rangers se retrouvent impuissants et sans Zordon à qui faire appel. C’est la plus grande menace qu’ils aient jamais affrontée et le sort du monde est en jeu !

Avis :

Après avoir publié l'ère Unlimited, Vestron commence la publication de la première série Mighty Morphin Power Rangers éditée par Boom Studios. On y retrouve l'équipe originale accompagné de Tommy Oliver qui vient de les rejoindre. On est ici à un point de départ qui permet au récit de prendre le temps pour présenter les personnages. On retrouve bien évidemment Rite Repulsa et ses sbires ainsi que les Zords. La première partie est principalement tournée autour du Ranger Vert et de son traumatisme lié à Rita, qui le hante encore. La deuxième moitié nous dévoile un nouvel ennemi pour les rangers et c'est le début d'une longue trame que va mener l'auteur sur la série jusqu'au 3ème ou 4ème tome. Graphiquement, on peut être surpris par le style d'Hendry Prasetya mais cela ne dérange pas la lecture.

Sofia

Batman Chronicles

Synopsis :

Après le départ de Dick Grayson , Batman se retrouve sans un Robin , jusqu'au jour où il croise la route de Jason Todd , un gamin des rues qui tente de lui voler les roues de sa Batmobile ! Après avoir défait une organisation criminelle, le Dynamique Duo est à nouveau réuni pour affronter les plus grandes menaces qui planent sur Gotham dont le Pingouin ou Gueule d'Argile .

Avis :

Nouvelle collection chez Urban Comics qui regroupe les histoires d’antan comme on dit. Ici c’est le justicier de Gotham qui se dévoile, mais il n’y a pas que lui. En effet, l’éditeur à élargir la galerie pour proposer jusqu’à à présent des ouvrages sur Superman , Flash ou encore la JSA. Chaque héros ou assemblée a le droit à son ouvrage. J’adore ! Par exemple dans le Batman de 1987, nous avons le droit à l’arrivée de Jason Todd en tant que nouveau Robin . Les némésis de la Chauve-Souris sont aussi de la partie avec un Pingouin grandiloquent ou un Gueule d’Argile qui charme. Que la qualité soit toujours au rendez-vous niveau scénario ou non, on ne peut passer à côté de cette collection. Les textes éditoriaux viennent nourrir le travail des auteurs, et ce n’est pas anodin. Le tout est agrémenté par des numéros parus peut-être plus récemment par exemple, qui viennent nourrir les récits primaires pour les remettre dans leur contexte. Un très bon travail éditorial vient compléter l’ouvrage. À découvrir ou à relire ! P.S. Wonder Woman et Green Lantern sont aussi prévus ;)

Uraphire

X-Men : X of Swords Tome 1 et 2

Synopsis :

Autrefois, deux îles formaient une seule et même terre… Arrako et Krakoa . Au centre : l’Outremonde, régi par Opale Luna Saturnyne, qui organise un grand tournoi et demande à dix champions de chaque nation de se munir de dix épées légendaires …

Avis :

Si vous voulez lire un crossover récent et captivant, je ne peux que vous conseiller X of Swords. Le 1er crossover de l’ère Krakoa propose une histoire épique, ambitieuse et surprenante notamment par son tournoi avec des épreuves dignes de Fort Boyard. Chaque personnage est bien mis en avant, face à des ennemis charismatiques. Le rythme et certaines directions de l'histoire sont inattendus, mais proposent un récit solide par sa qualité et sa cohérence sur 22 numéros.

On a le haut de panier pour les dessinateurs de chaque numéro, surtout ceux dessinés par Pepe Larraz qui éclate la rétine.

L’event est entièrement disponible dans des beaux Marvel Deluxe à 32 euros chacun. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche des comics ici.