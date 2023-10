Marvel annonce la mini-série Dead X-Men

Marvel a annoncé la publication de Dead X-Men, une mini-série qui sera écrite par Steve Foxe et dessinée par Vincenzo Carratù, Bernard Chang et Jonas Scharf. Cette année, dans Hellfire Gala, plusieurs mutants ont été brutalement massacrés par le groupe anti-mutant Orchis. Dans Dead X-Men, le Professeur X les fait revenir, on ne sait pas trop comment, pour les envoyer en mission dans le passé, afin de réécrire l'histoire et de sauver Krakoa . Foxe assure travailler de près avec Kieron Gillen et Jordan White afin que tout soit le plus cohérent possible. Cette annonce est en lien avec la fin de Krakoa qui se déroulera en parallèle. Dead X-Men #1 sortira le 31 janvier 2024.