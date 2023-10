L'auteur Keith Giffen nous a quittés

Si vous lisez des comics, vous avez forcément déjà entendu le nom de Keith Giffen. La famille du scénariste et dessinateur de comics a annoncé sa mort hier sur Facebook, avec un message écrit par l'auteur avant son décès, avec un humour noir qui lui était cher : "Je leur ai dit que j'étais malade... N'importe quoi pour ne pas aller au New York Comic Con, merci. Bwah ha ha ha ha." La mauvaise nouvelle a été confirmé par son collaborateur de longue date, Paul Levitz.

Giffen a eu une carrière riche de plus de 40 ans dans les comics. Il est notamment connu pour avoir co-créé, chez DC, Lobo et le Blue Beetle version Jamie Reyes, adapté dans le film sur le personnage. Il a aussi écrit et dessiné Legion of Super-Heroes dans les années 80 et 90, et a relancé la Justice League après Crisis on infinite Earths avec Justice League International, puis Justice League Europe, avec J. M. DeMatteis notamment. Chez Marvel, il a co-créé Rocket Raccoon, et a géré l'event Annihilation. Il manquera au monde des comics.