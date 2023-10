[Review VF] The Witcher : La ballade des deux loups

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de The Witcher : La ballade des deux loups. Le numéro est écrit par Bartosz Stybor et est dessiné par Miki Montllo. Il est sorti le 20 octobre pour 16 euros. Il contient les titres US The Witcher – The Ballad of Two Wolves #1-4.

Réputé pour être un tueur de monstres sans pitié, le sorceleur Geralt est appelé dans la ville de Grimmwald. Théâtre d'événements étranges, des bruits courent qu'un loup-garou y rôde, tandis que l'arrivée de trois soeurs fortunées auraient transformé la ville pauvre en une destination touristique prisée. Un changement qui ne plaît pas à tous les habitants. Animés par la peur et la colère, de nouveaux ennemis apparaissent, quand ce ne sont pas des monstres. Avec un grand mystère et une bête à abattre, le barde Jasquier pourrait bien trouver l'inspiration nécessaire pour écrire la ballade idéale.

Nul n'occit plus de monstres que le héros à blanche crinière ! Par centaines, ils tombent sous sa lame mortifère !

Avant d'entre dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je n'ai jamais joué ni vu ni lu quoi que ce soit sur cet univers. Il s'agit donc de ma grande première sur cet univers. Un constat qui sous-entend également que je ne pourrai pas faire de parallèle avec ce qui a d4ores et déjà été fait. Entendez par là que je vais juger la BD sur ce qu'elle est et uniquement ce au'elle est autrement dit... une BD. Ceci étant dit, passons à la review à proprement parler.

Le scénario se présente comme beaucoup d'autres récits du type medieval-fantastique. Entendez par là que vous avez un héros qui, semble-t-il, parcourt les terres à la recherche d'une tâche plus ou moins dangereuse et plus ou moins héroïque à accomplir moyennant finance (autrement dit, il frôle le mercenaire). Ceci le mène tout droit dans un village qui, selon les dires, serait attaqué par un loup-garou. Toute l'intrigue réside dans le fait de savoir qui est le loup-garou et, bien sûr, qui est le responsable des atrocités qui ont lieu au sens du village.

Pour se faire, l'auteur met beaucoup de temps pour planter le décor, donner les caractéristiques du village et décrire au mieux les différents protagonistes. Ceci est d'ailleurs fait avec un réel soin. Le vocabulaire utilisé par chaque personnage permet de les différencier au bout de deux phrases. Il y a un réel travail de caractérisation. Le problème est que tout ce travail effectué en amont ne rend pas l'intriguante en elle-même intéressante. A titre de comparaison, Claymore fait bien mieux dans ce domaine avec des histoires plus courtes et moins bien amenées. Ici, le problème majeur réside dans le fait que l'on tourne en rond. Il n'y a pas vraiment d'enquête, juste une succession de déclarations de personnages avec, la plupart du temps, une sacré dose de mensonges et de non-dits. Lorsqu'un personnage ou deux jouent cette carte, cela passe. Mais lorsque tous les personnages peuvent balader le personnage principal à coup de longues tirades, il y a un problème. Ceci brise le rythme de la lecture mais met également à mal les talents d'enquêteur du héros.

Apparemment, l'a pas entendu qu'il était censé couper la tête de la bestiole et pas la r'lâcher.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt correcte. Par contre, il n'est pas rare qu'il y ait une certaine épuration au niveau des traits ce qui est dommage lorsque l'on voit à quoi ressemblent les dessins qui sont un peu plus "crayonnées". On peut notamment penser à la cover, tout simplement, et qui est réalisée par le même artiste. Ce type de trait donne un sacré caractère au dessin et colle bien à l'univers. Clairement, cela aurait été un plus si tous les dessins avaient été calqués sur ceux de la cover.

En bonus, vous trouverez des variant covers ainsi qu'un avant-propos de Morgane Munns.