Zorro: Man of The Dead, le nouveau projet de Sean Gordon Murphy sur Kickstarter

Sean Gordon Murphy, l'auteur complet derrière la saga Batman: White Knight, s'accorde une petite pause mainstream pour se lancer dans un nouveau projet indépendant en collaboration avec la structure Massive Publishing.

Une campagne de financement Kickstarter a d'ores et déjà été lancée, ce jeudi 5 octobre, après quelques jours de teasing sur les réseaux sociaux.

Présenté comme une mini-série en 4 numéros, Zorro : Man of The Dead serait une adaptation moderne du personnage iconique de Johnston McCulley... on ne s'éloigne pas tant que ça de Batman finalement.



Diego est un jeune homme convaincu d'être Zorro. Lorsqu'il était enfant, il a souffert d'un difficile épisode psychotique après avoir été témoin du au massacre de sa famille, par les membres d'un cartel de trafiquants de drogues ayant rasé son village. Pour digérer ce traumatisme, Diego s’approprie la légende d’un héros vieux de 200 ans, Zorro, en revêtant le masque et en s’entraînant à manier l'épée. Notre héros mène désormais une guerre sans merci contre les Narcos afin de libérer les siens.

Lancé sur un objectif de récolter 40 000€, le Kickstarter du projet a largement dépassé ce palier et a atteint, au moment d’écrire ces lignes, la jolie somme de 138 000€… la deadline étant fixée au 2 novembre !

De quoi assurer sans trop de problèmes, la livraison du titre prévue pour janvier 2024.