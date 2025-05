Une nouvelle série pour Black Cat

Au mois d'août, Black Cat aura droit à une nouvelle série régulière écrite par G. Willow Wilson (Ms. Marvel) et dessiné par Gleb Melnikov (Amazing Spider-Man ). Et pour l'occasion, le personnage basculera du côté des super-héros.

Voici le synopsis :

Felicia Hardy est Black Cat, la super-voleuse la plus sournoise et le plus habile du monde ! Elle aime les bons résultats. Plus les chances sont de son côté, mieux c’est ! Mais tout son monde a basculé après la bataille brutale de Spider-Man avec HELLGATE dans Amazing Spider-Man #8-9, alors Felicia tourne une nouvelle page en tant que... nouvelle super-héroïne de New-York ?!



Le premier super-vilain de sa liste - LE LÉZARD ! Mais Black Cat risquera-t-elle tout après que sa moralité bienveillante ait attiré l’attention de la pègre de la ville ? Ne manquez pas la route sinueuse, pleine de rebondissements, de rires et d’action du prochain chapitre passionnant de BLACK CAT !