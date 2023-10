TMNT : Sophie Campbell quitte les Tortues au #150

La rédaction d’IGN révèle que l’artiste complète, Sophie Campbell, s’apprête à quitter la série régulière des Tortues Ninja au numéro #150. Pour accompagner ce départ, un « Road to #150 » marquera les prochaines publications de la série à partir du #145, en novembre prochain, dans un plan visiblement important pour IDW Publishing et sa franchise adorée.

Côté VF, nous commençons tout juste à apprécier le travail de Sophie Campbell sur les TMNT, avec la parution toute fraîche (août 2023) du premier tome de TMNT : Reborn chez Hi Comics. L’autrice/dessinatrice avait repris le lead de la série régulière, après le départ de Tom Waltz au #100. Un run qui devait initialement durer 12 numéros mais qui aura finalement permis à Campbell de tenir les reines pendant maintenant 50 épisodes ! Belle prouesse donc pour une autrice totalement passionnée et investie dans ses personnages, sur un run qui aura su donner un second souffle au titre avec l’arrivée de nouveaux personnages.

IDW Publishing n’a pour l’heure pas encore communiquée sur l’équipe créative en charge de la suite, mais pour les lecteurs assidus, vous pourrez retrouver le #145 le 8 novembre prochain dans vos comics shops préférés.