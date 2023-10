[VF] Sélection MDCU d'octobre 2023

Sortie le 04 Octobre 2023 chez Panini Comics

Ennemi terrible et allié précieux, Dieu de la Malice et Dieu des Histoires… Voici quelques-unes des facettes qui composent le personnage de Loki. Le frère adoptif du dieu du Tonnerre a vécu d’innombrables aventures, tant au service des forces du bien que du mal.

(Contient les épisodes US Journey Into Mystery (1952) 85 et 626.1, Avengers (1963) 1, Thor (1966) 175-177, 364-366 et 432, Thor (2007) 9 et 12, Loki: Agent of Asgard (2014) 5, Loki (2019) 5 et Thor (2020) 4 (V), précédemment publiés dans MARVEL ANTHOLOGIE : NOUS SOMMES LES AVENGERS, MARVEL : LES GRANDES BATAILLES – THOR VS LOKI, MARVEL DELUXE : LOKI – JOURNEY INTO MYSTERY, 100% MARVEL : LOKI – LE DIEU TOMBÉ SUR TERRE, MARVEL DELUXE : LOKI – AGENT D'ASGARD 1, MARVEL ICONS : THOR PAR SIMONSON 2, MARVEL SELECT : THOR 2, MARVEL COMICS 12 et Thor 27)

Prix : 26€