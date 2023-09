[Sorties Comics] Vendredi 15 Septembre

Urban Comics



Depuis la fin des années 1930, Superman et Batman sont les protecteurs de l'humanité et le pinacle auquel tous les autres héros qui les ont suivis, de la Société de Justice à la Ligue de Justice, se réfèrent. De décennies en décennies, malgré les attaques répétées d'ennemis tenaces et la perte de plusieurs camarades ou membres de leurs familles, ils persistent encore et toujours dans leur quête de justice. Ceci est leur histoire, ceci est leur légende.

Contenu vo : Superman Batman Generations vol.1-3

