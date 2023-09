[Sorties Comics] Mercredi 13 Septembre

Panini Comics



Posez la question à n’importe quel fan de Spider-Man, il vous dira que l’un de ses dessinateurs favoris est John Romita Senior, le créateur graphique de Mary Jane Watson et de tant d’autres personnages de la saga du Tisseur et de l’univers Marvel.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 39-40, 42, 50, 108-109 et 365, Captain America (1968) 138, Daredevil (1964) 16-17, Fantastic Four (1961) 105-106, Untold Tales of Spider-Man (1995) -1, Vampire Tales (1973) 2, Strange Tales (1951) 4, Menace (1953) 6 et 11, Young Men (1950) 24 et 26, Western Kid (1954) 12, Tales to Astonish (1959) 77 et Tales of Suspense (1959) 77, précédemment publiés dans SPIDER-MAN : LES INCONTOURNABLES 4, SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1966 et 1972, SPIDER-MAN : LA COLLECTION ANNIVERSAIRE 1, SPIDER-MAN CLASSIC 10, CAPTAIN AMERICA : L'INTÉGRALE 1964-1966 et 1971, DAREDEVIL : L'INTÉGRALE 1966, FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1966, MARVEL 23, LES TRESORS DE MARVEL 2, HULK : L'INTÉGRALE 1964-1966 et inédits)

Prix : 50€