Panini Comics célèbre les 50 ans du Punisher en 2024

L’éditeur Panini Comics a commencé son traditionnel Big News consacré à la fin d’année 2023 et au début de l’année 2024. Parmi leurs différentes annonces, l'éditeur a mis en avant le Punisher dans ses futures sorties car l’année prochaine, ce cher Frank Castle à 50 ans !

On retrouvera l’Anthologie, Je suis le Punisher au prix habituel de 26 € et le 1er tome de la réédition du run de Greg Rucka (Lazarus) sur le personnage en février 2024.

Ensuite, il y aura une double dose de Punisher Intégrales avec les tomes 3 (décembre) et 4 (février) dans la collection Marvel Classic. Au programme, on continue les épisodes de la première série régulière The Punisher, des Annuals, un crossover avec Daredevil et le Graphic Novel Assassin's Guild. Enfin, dans la collection Marvel Must-have arrivera le premier arc de la série Punisher War Zone par Chuck Dixon (Nightwing) et John Romita Jr. (Amazing Spider-Man).