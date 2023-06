[Review VF] Red Hood : Souriez !

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Red Hood : Souriez !, écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Eddy Barrows, Marcus To, Jesus Merino, Diogenes Neves et Scott Eaton. Il sort aujourd'hui (23 juin) pour 17 euros. Il contient les titres US Red Hood & Batman: Cheer.

Jason Todd est de retour à Gotham City et les problèmes de la ville le poussent à porter le masque à nouveau. La menace numéro un : une nouvelle drogue envahit la ville et son influence grandissante devient extrêmement problématique. Alors qu'il enquête sur l'origine de ce nouveau fléau, l'ancien Robin croisera inévitablement la route du Chevaler Noir. Red Hood et Batman arriveront-ils à unir leurs forces pour arrêter ce nouveau fléau ?

Nous avons fait défaut à Jason, monsieur. Voilà ce qui est arrivé à son pauvre esprit. Batman ne doit pas le combattre, c'est à Bruce Wayne de le sauver.

Le principe du récit est assez simple à résumer : une nouvelle drogue apparaît à Gotham et, du fait que Red Hood et Batman mènent l'enquête chacun de leur côté, ils finissent par se retrouver. Ceci est donc pour l'idée générale. Au-delà de ladite idée (on pourrait même utiliser le terme de prétexte), cette histoire est surtout l'occasion de remettre de la plus belle des manières sur le tapis toutes les différences entre les deux personnages. Pourquoi sont-ils opposés ? Pourquoi la rancoeur est-elle encore présente ? Et surtout, peuvent-ils passer à autre chose ? Pour bien cerner tous les composants de cette relation, Zdarsky a multiplié des flashbacks de manière plus ou moins efficace. Aussi, le lecteur, débutant ou non, peut suivre toute l'affaire sans le moindre problème (ndlr : ce qui était également possible avec le travail de contextualisation réalisé par l'éditeur lui-même en tant qu'amuse-bouche). Bon, le récit est parfois décousu mais on parvient tout de même à comprendre où l'auteur veut en venir.

Tout ceci est notamment possible grâce au personnage de Tyler qui, bien qu'il soit secondaire, fait le lien entre Batman et son Ancien Robin . Il est le parfait reflet de l'un comme de l'autre ce qui permet à ces derniers une projection et de voir quelles erreurs ont été commises par le passé. Il est également intéressant de voir que tout oppose Bruce et Jason. Tout sauf leur vision des enfants. De par leur expérience, ils savent que la seule chose qui devrait apparaître sur le visage d'un enfant est un sourire. Un point de vue partagé qui sera finalement l'élément déclancheur d'une discussion à peu près posée entre les deux hommes. Enfin, leur relation est également exploitée de manière plus "directe" avec de nombreuses références au passé notamment lorsque Jason demande l'aide du Chevalier Noir . Par contre, l'auteur sera passé très rapidement sur une erreur de Red Hood . Pour le coup, on a du mal à imaginer Batman passer l'éponge aussi vite, qu'il s'agisse de son "fiston" ou non.

Pour ce qui est du vilain de l'opus, il est plutôt intéressant. De plus, l'auteur a multiplié les fausses pistes ce qui, pour le coup, aura renforcé le côté "détective" du titre mais également l'aura du vilain. Sans aller jusqu'à dire qu'il a un avenir, on peut dire sans se tromper qu'il aura eu une bonne première apparition (ce qui est déjà bien plus que de nombreux autres personnages).

Il fait comme s'il était Dieu. Comme s'il savait et voyait tout alors qu'en réalité... Ce n'est qu'un parent râté comme parmi tant d'autres...

L'essentiel de la partie graphique est réalisé par Eddy Barrows qui, il faut bien l'avouer, frôle l'irréprochable. Les dessins et la colorisation sont très bons et ce, que cela soit au niveau des personnages ou des décors. La mise en scène et le découpage ne sont pas en reste notamment concernant les scènes d'affrontements. Le changement de style entre les scènes du présent et les flashbacks est louable et plutôt bien réalisé. Le design de Joie est assez sommaire mais très efficace. Il possède un côté "allons à l'essentiel" qui le rend rapidement identifiable.

C'est Jason ! Il a des ennuis ! C'est Freeze [...]. Bruce... Jason n'a jamais... Il t'a demandé, toi, Bruce. Il appelé Batman à l'aide.