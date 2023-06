[Sorties Comics] Mercredi 07 Juin

Tom DeFalco, Bob Layton, Ron Frenz, Sal Buscema… Se croyant débarrassé pour de bon de l’emprise de son costume extraterrestre, Spider-Man découvre que Mary Jane Watson est au courant de sa double identité. Mais dans l’ombre, le Super-Bouffon rôde, prêt à s’en prendre aux amis de Peter, Harry Osborn et Liz Allen. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 259-272 et Annual 18-19, et Web of Spider-Man (1985) 1 et 6, précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTEGRALE 1984, 1985 et 1986, VENOM : L'INTEGRALE 1984-1991 et WEB OF SPIDER-MAN : L'INTEGRALE 1985)

