J. Michael Straczynski sur Captain America

Après avoir réenchanté Spider-Man au début des années 2000 (mais aussi Thor ou Supreme Power), J. Michael Straczynski est de retour chez Marvel pour écrire et lancer un nouveau volume de la série Captain America . Il sera accompagné par Jesús Saiz au dessin, et la série débutera en septembre. L'histoire se déroulera sur plusieurs temps, alors qu'une menace pourrait empêcher Steve Rogers de changer le monde. Le scénariste, en plus du présent, s'intéressera à l'époque entre la mort de ses parents et le moment où il devient Captain America . Bref, on est curieux de voir la proposition de l'auteur sur le personnage.