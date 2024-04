Premières images pour Captain America 4

Le prochain film Captain America , intitulé Captain America: Brave New World, est actuellement en production. Marvel en a partagé un extrait lors du CinemaCon à Las Vegas, dont 2 images ont été diffusées ensuite par le site Entertainment Weekly. Le film prendra la suite de la série The Falcon and the Winter soldier , où Sam Wilson, le Faucon, endosse le costume de Captain America .

Le rôle sera repris par Anthony Mackie, et il sera accompagné d'Harrison Ford, dans le rôle de Thaddeus "Thunderbolt" Ross, que les amateurs de Hulk connaissent bien. Le personnage était auparavant joué par William Hurt qui nous a quittés. D'autres personnages de Hulk seront présents, comme Betty Ross joué par Liv Tyler ou le Leader joué par Tim Blake Nelson.

Dans l'extrait diffusé au CinemaCon, Ross accueille Wilson à la maison blanche, et bien qu'il ne soit pas fan des super-héros, le félicite et le charge de former une nouvelle équipe. La discussion est interrompue par une attaque de super-soldats qui s'en prennent au président, dont Isaiah Bradley fait partie (toujours joué par Carl Lumbly).

Captain America: Brave New World, réalisé par Julius Onah, sortira le 12 février 2025.