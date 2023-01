Captain America vs Captain America en mai 2023

Marvel prépare un affrontement entre les deux porteurs de la bannière étoilée dans un event intitulé Cold War dont les publications concernées viennent d’être annoncées.

C’est un récit aux influences de thriller d’action/espionnage à travers le monde que vont converger les séries actuelles de Steve Rogers dans Captain America : Sentinel of Liberty (de Collin Kelly, Jackson Lanzing et Carmen Carnero) et de Sam Wilson dans Captain America : Symbol of Truth (de Tochi OnyeBuchi et R.B. Silva).

L’intrigue s’articulera autour de plusieurs menaces auxquelles nos deux héros seront tiraillés, à savoir la montée en puissance d’une mystérieuse organisation connue sous le nom d’Outer Circle, en lien avec le passé de Steve Rogers , le retour de Ian Rogers en tant que Nomad, les tensions auxquelles Sam s’engouffrent avec le Wakanda ainsi que de la nouvelle mission tordue dont s’est investi Bucky Barnes en tant que New Revolution pour le retour de la Dimension Z.

Le prélude de cet event sera à retrouver dans les pages de Captain America : Sentinel of Liberty #11 le 5 avril prochain et prévu en 4 chapitres répartis comme suit :