[Review VF] DC Comics : L'encyclopédie

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de DC Comics : L'encyclopédie, écrit et réalisé par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 7 octobre 2022 pour 49,95 euros. Il s'agit d'une version mise à jour et augmentée et contenant de nouvelles fiches personnage par rapport à l'ancienne version sortie le 20 octobre 2017. Ainsi, l'objet passe de près de 368 pages à près de 384 pages. Pour l'occasion, la préface de Geoff Johns a été remplacée par une préface de Jim Lee.

De A comme A.R.G.U.S. à Z comme Zatanna retrouvez dans ce volume tout ce qui a fait la gloire et la réputation de DC comics : ses héros légendaires (la trinité Superman - Batman - Wonder Woman, mais aussi Flash , Green Lantern, Arrow...), ses équipes mythiques (la Justice League, les Teen Titans, la Légion...), ses vilains cultes (Darkseid, Doomsday, Lex Luthor, le Joker , Sinestro...), ainsi que tous les personnages qui, le temps d'un épisode ou de plusieurs sagas, ont rendu si riches et envoutantes les histoires publiées par cet éditeur depuis plus de 80 ans.

Avec près de 384 pages couleurs, plus de 1000 notices et 2000 illustrations réalisées par les meilleurs artistes, voici le manuel de référence pour tout connaître d'un univers en perpétuelle mutation.

Au fil des ans, Dick Grayson s'est fait un nom. Et même plusieurs. Premier Robin aux côtés de Batman , il endosse ensuite le rôle de Nightwing . Quand son identité secrète est dévoilée au public, il échange sa tenue de héros contre le costume d'espion au sein de Spyral. Durant toute sa vie, il a montré qu'il était le plus résistant et le plus brillant des justiciers, doublé d'un chef né. Son charisme est aussi efficace que ses talents de combattant, ses dons d'acrobate et son flair de détective. Ce héros conserve un tempérament positif malgré les nombreuses tragédies ayant émaillé sa vie.

Vous ne l'aviez pas pris à l'époque ? Vous avez une deuxième chance aujourd'hui avec sa version augmentée. DC Comics : L'encyclopédie est un ouvrage à posséder pour ceux qui désirent en savoir plus sur les différents univers de l'éditeur américain. L'objet vous permettra de parfaire vos connaissances sur les personnages incontournables de l'univers mais également, peut-être, de découvrir des personnages plus secondaires, moins exploités tels que Geo Force ou Karate Kid pour ne citer qu'eux.

Chaque personnage a droit à plusieurs images, à une fiche technique afin de donner les éléments essentiels du personnage (son pseudonyme, son nom, sa première apparition, ses pouvoirs, ses alliés, ses ennemis...) et à quelques paragraphes à dimension biographique pour en apprendre plus sur lesdits personnages. Notons également que l'éditeur n'est pas tombé dans le piège du "une page par personnage". Non, tout va dépendre du personnage en question et de la masse d'informations à communiquer. Ainsi, Dick Grayson possède une double page tandis que, plus loin, vous trouverez quatre personnages sur une même page (Rorschach sur une moitié de page accompagné de Rose et Epine, Pete Ross et Roulette qui se partagent l'espace restant). A noter également que vous y trouverez des informations variées. C'est-à-dire que vous trouverez les éléments incontournables tels que la première apparition mais également des anecdotes parfois moins connues. Bref, pour ce qui est du contenu, il y a de quoi faire et il n'est pas impossible que vous dévoriez le livre sans même vous en rendre compte (ndlr : ceci est une image, prière de ne pas manger les livres, ils sont une espèce en voie de disparition).

Les Lascars sont des petits criminels unis par leur haine de Flash . Ils utilisent des gadgets technologiques et des armes dans leurs entreprises illégales et dans leurs tentatives de piéger l'éclair écarlate. L'équipe suit trop règles composant son code d'honneur : ne tuer personne sans nécessité, ne pas utiliser de drogues et ne pas échouer.

Pour le reste, on notera également que l'encyclopédie n'est pas avare en illustrations. Chaque fiche est extrêmement bien illustrée par des images révélatrices et de bonne qualité. Au final, ce sont pas moins de 2000 illustrations qui vous accompagnent à travers les différents articles. Ajoutez à cela des pages colorées et une mise en page soignée et vous avez des fiches agréables à l'oeil qui donnent envie de poursuivre la lecture.