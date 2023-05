[Sorties Comics] Vendredi 19 Mai

Urban Comics



Pas de note

Avoir pour adversaire les deux tiers de la Ville n'est pas chose nouvelle pour le reporter hors-la-loi Spider Jerusalem. Ceci dit, avoir pour ennemi principal le président des États-Unis est une tout autre histoire, surtout lorsque celui-ci est plus enragé qu'un serpent à sonnette sous amphet'. Le temps est donc compté pour Spider et ses loyales (et sordides) assistantes, forcés de se cacher et de mener leur guérilla journalistique via des méthodes plus discrètes. Mais le danger est aussi là où on ne l'attend pas, et Spider risque fort d'en faire les frais.

Prix : 7.9€