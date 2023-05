[Review VF] Jurassic League

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Jurassic League, écrit par Daniel Warren Johnson et Juan Gedeon et dessiné par ce dernier, Rafa Garres et Jon Mikel. Il est sorti le 5 mai pour 17 euros. Il contient les titres US The Jurassic League #1-6.

L'histoire est connue : un nourrisson échappe à la destruction de sa planète natale et atterri sur Terre pour être élevé par des parents humains. Une déesse d'une cité perdue défend la vérité. Un théropode revêt un costume de chauve-souris pour semer la terreur dans le coeur des méchants. Cette trinité héroïque, ainsi qu'une Ligue d'autres dinosaures surpuissants, unissent leurs forces pour sauver une Terre préhistorique des sinistres machinations de Darkyloseid... Attends...quoi ? Ok, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Alors soyez témoin d'une toute nouvelle aventure plus ancienne que le temps, et découvrez la Ligue de Justice comme vous ne l'avez jamais vue auparavant !

Darkyloseid vient se charger de vous !

Le principe de Jurassic League est on ne peut plus simple : réinventons les super-héros en mode dinosaures. Le scénario ne se prend pas au sérieux et multiplie les références aux véritables personnages de DC Comics et les jeux de mots. Certaines idées sont plutôt bonnes et prêtent à sourire comme le meurtre des dino-parents de Batman ou le crash du dino-Clark, élevé non pas par des dinosaures mais par des hommes. Le principe des super-héros contre les super-vilains est également conservé avec la volonté de protéger ou non les dinosaures les plus faibles, ce qui est une bonne idée. Néanmoins, il est à noter que les points forts s'arrêtent là. Jurassic League n'est qu'un prétexte pour adapter les personnages de DC. Cela ne va pas plus loin que cela sur le papier et cela ne va pas plus loin que cela dans le récit non plus. L'histoire est basique et le traitement des personnages assez pauvre. Autrement dit, pour ce qui est de l'intérêt de l'oeuvre, il est plus que relatif. Si les dinosaures vous laissent de marbre, vous n'avez aucune raison de prendre cet opus. A l'inverse, si vous êtes amateurs de dinos et des récits WTF, vous pouvez toujours lui laisser une chance.

Ton coeur est solide, guerrière ! Ton corps, en revanche... quelle déception !

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins de Juan Gedeon accompagnent bien le "scénario". C'est délirant, loufoque et extrêmement colorisé. L'auteur a réalisé du très bon travail au niveau du design des personnages. Non seulement on peut identifier les dinosaures sans problème mais, en plus, on peut identifier aussi les différentes personnages de DC grâce à leur costume et/ou couleurs. A noter néanmoins l'intervention de Rafa Garres en plein milieu du livre qui "casse" clairement le travail de Gedeon. Non seulement son style n'a rien à voir avec celui de ce dernier mais, en plus, il colle déjà bien moins au "WTF" voulu par les scénaristes.

Côté covers, elles sont plutôt belles et représentatives du contenu de l'opus comme peut en témoigner la cover principale.

En bonus, vous trouverez une galerie de covers alternatives.