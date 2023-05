Une bande annonce pour The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City est une mini-série TV de 6 épisodes dont la diffusion débutera le 18 juin. Les protagonistes seront Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie Greene (Lauren Cohan) que l'on a déjà pu voir dans la série principale The Walking Dead. Ensemble, ils arpenteront un New York infesté de zombie pour retrouver le fils de Maggie. Il s'agit de la première série dérivée à être diffusée depuis la fin de la série principale. Elle sera suivie de The Walking Dead: Daryl Dixon plus tard en 2023 et The Walking Dead: Rick & Michonne en 2024.