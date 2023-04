Les Omnibus Panini du Big News 2023 Vol.3

Le volume 3 du Panini Big News 2023 est terminé, et comme on ne change pas les bonnes habitudes, l’éditeur a fait le plein d’annonces pour les omnibus d'août à octobre 2023.

On commence par les univers alternatifs qui sont à la mode chez Marvel avec en septembre un omnibus regroupant les deux premières saisons de la série The Ultimates par Mark Millar et Bryan Hitch. C’est ensuite un omnibus demandé par les lecteurs qui arrive en août le Marvel Zomnibus dédiés aux mini-séries Marvel Zombies, ainsi qu'à l'apparition des zombies dans d’autres séries de 2005 à 2010 avec le contenu VO suivant : MARVEL ZOMBIES: DEAD DAYS, MARVEL APES: PRIME EIGHT, MARVEL ZOMBIES: EVIL EVOLUTION, ULTIMATE FANTASTIC FOUR #21-23 + #30-32, MARVEL ZOMBIES #1-5, BLACK PANTHER (2005) #28-30, MARVEL ZOMBIES 2 #1-5, MARVEL ZOMBIES RETURN #1-5, MARVEL ZOMBIES 3 #1-5, MARVEL ZOMBIES 4 #1-4, MARVEL ZOMBIES 5 #1-5, et MARVEL ZOMBIES SUPREME #1-5.

Ce n’est pas le seul Omnibus demandée par le public qui arrivera. En août, c’est le tome 1 de l’omnibus THUNDERBOLTS de Kurt Busiek (Astro City) et Mark Bagley (Ultimate Spider-Man ). On y suivait une équipe qui remplaçait les Avengers disparue après l'évènement Onslaught. Cette équipe réserve toutefois une surprise sur leurs identités qui a fait sensation à l’époque. Un titre à redécouvrir surtout vu la qualité des histoires proposées.

Ce premier volume de 1200 pages contiendra les 33 premiers épisodes de la série ainsi que leurs apparitions importantes dans d’autres séries. Le contenu VO précis serait le suivant : THUNDERBOLTS (1997) #0-33, THUNDERBOLTS ANNUAL 1997, THUNDERBOLTS: DISTANT RUMBLINGS #-1, INCREDIBLE Hulk (1968) #449, SPIDER-MAN TEAM-UP #7, HEROES FOR HIRE (1997) #7, CAPTAIN AMERICA & CITIZEN V ANNUAL 1998, AVENGERS (1998) #12 et des extraits de TALES OF THE MARVEL UNIVERSE #1.

On se tourne vers le milieu urbain avec l’annonce pour septembre du premier omnibus sur deux dédié au Daredevil de Mark Waid (Batman Superman World’s Finest) avec les 31 premiers épisodes du volume 3 de la série. Toujours à New York, c’est Spider-Man , un autre super-héros new-yorkais, qui bénéficie d’un Omnibus en octobre dédié à la période David MICHELINIE (Venom Lethal Protector) et Todd McFARLANE (Spawn) sur le titre AMAZING Spider-Man . Un total de 856 pages qui correspondent aux deux Marvel Icons sorties chez Panini.

Toujours le même mois, on se dirige vers le cinéma avec le premier Omnibus dédié aux récits sur Predator durant l’époque Dark Horse. Vous pourrez ainsi retrouver le contenu VO suivant : PREDATOR (1989) #1-4, PREDATOR 2 #1-2, PREDATOR: BIG GAME #1-4, PREDATOR: COLD WAR #1-4, PREDATOR: THE BLOODY SANDS OF TIME #1-2, PREDATOR: BAD BLOOD #1-4, PREDATOR: INVADERS FROM THE FOURTH DIMENSION, PREDATOR: DARK RIVER #1-4, PREDATOR: STRANGE ROUX and PREDATOR: KINDRED #1-4 et des extraits de DARK HORSE PRESENTS (1986) #46 + #119; DARK HORSE COMICS #1-2, #4-7, #10-14, #16-18 + #20-21; et A DECADE OF DARK HORSE #1.

D’ailleurs, octobre sera chargé puisque c’est pas moins de 5 Omnibus qui sont annoncés pour ce mois ! En plus des deux déjà cités, vous pourrez retrouver un Omnibus Providence regroupant tous les récits d’Alan Moore sur le mythe de Lovecraft. Une intégrale qui contient Providence, Neonomicon et The Courtyard dans un format plus grand qu'un Absolute aux finitions ultra soignées d’après l’éditeur (Papier mat "usomano", dos toilé + effet métal argenté sur le titre). Un magnifique ouvrage de 720 pages tombant à pic pour Halloween.

Toujours le même mois, vous pourrez retrouver le tome 2 de SAVAGE SWORD OF CONAN en version Omnibus. Ainsi que l’Omnibus Man-Thing dédié aux apparitions de la créature durant les années 70 ainsi que sa série de l’époque. Le contenu VO devrait être le suivant : ASTONISHING TALES (1970) #12-13; FEAR #10-19; MAN-THING (1974) #1-22; GIANT-SIZE MAN-THING #1-5; INCREDIBLE Hulk (1968) #197-198; MARVEL TEAM-UP (1972) #68; MARVEL TWO-IN-ONE #43; MAN-THING (1979) #1-11; DR. STRANGE (1974) #41; SAVAGE TALES (1971) #1; MONSTERS UNLEASHED #5 et #8-9, et RAMPAGING Hulk (1977) #7.