Rom et les Micronautes reviennent chez Panini

L'annonce était attendue par beaucoup, et plus particulièrement pour les lecteurs de comics des années 80. Panini prévoit de ressortir les séries Rom et Les Micronautes de Bill Mantlo. Elles seront publiées en Omnibus. Le premier consacré à Rom arrivera à la fin de l'été, et le premier des Micronautes au début de l'automne. Si le contenu est le même qu'en VO, l'omnibus Rom contiendra les 29 premiers numéros de la série de 1979 (sur un total de 75 numéros et 4 annuals) et Power Man and Iron Fist (1978) #73. Quant aux Micronautes, il devrait y avoir aussi les 29 premiers numéros de la série de 1979 (sur un total de 59 numéros) et les 2 premiers annuals, ainsi que du contenu de Micronauts Special Edition (1983) #1-5.

Si vous ne savez pas trop de quoi on parle, ce sont deux séries de comics tirées de jouets. Rom vient de l'entreprise Parker, appartenant désormais à Hasbro, et les Micronautes de la société japonaise Takara en collaboration avec la société Mego. En 1979, Marvel en récupère les droits pour faire une série de comics de chacun de ces univers. Ces noms parlent aux lecteurs français, car Rom a été publiée en France à partir du Strange 133 de 1981 au 178 de 1984. Les Micronautes ont été publiés dans 8 albums Artima Color Marvel SuperStar de 1980 à 1983. Les fins des séries n'ont jamais été publiées en France.