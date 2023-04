[Review VF] Power Rangers Unlimited : Mighty Morphin Tome 3

Le tome 3 de la série Mighty Morphin a été publié par Vestron au prix de 16,95€. Il contient les numéros 9 à 12 de la série éponyme éditée par Boom Studios. C’est écrit par Ryan Parrott, l’architecte de la franchise et dessiné par Marco Renna comme les précédents tomes, secondé par Dan Mora qui vient dessiner le numéro 10.

Ce tome permet de conclure l’intrigue du passé nous révélant les origines de Zordon et surtout fait un pont énorme avec le présent. Le numéro 10 est, en ce sens, spécial puisqu’il est uniquement dans le passé et nous raconte la “naissance” d’un vilain important de l’univers Power Rangers et on peut dire qu’on avait un indice depuis longtemps.

L’intrigue du présent se concentre sur la proposition d’aide des Eltariens pour se débarrasser de Lord Zedd et ses sbires, mais Zordon sens que quelque chose cloche. Candice s'avérera être un bel atout pour aider les Rangers. On découvre que Zartus a amené une petite escouade pour l’aider. On a aussi toujours des problèmes de rivalité entre les Rangers et le Ranger Vert et Billy subit les conséquences de sa “trahison”.

On retrouve tout ce qui était plaisant dans les précédents tomes, que ce soit la rivalité avec le Ranger Vert, la menace de Zedd, l’histoire de Zordon dans le passé, les scènes d’action qui laissent place à des moment plus calmes. Le tome se termine d’ailleurs avec un cliffhanger où il y a de la destruction et potentiellement la disparition d’un personnage. Ryan Parrott fait bien monter la tension. Au final, ce tome est riche en révélations. Billy se retrouve pris entre deux équipes, Zartus devient une menace sérieuse et les révélations de l’épisode 10 font que l’on comprend l’arrivée du crossover Eltarian War dans le prochain tome.

Graphiquement, on garde le même dessinateur que dans les tomes précédents, à savoir Marco Renna et c’est du coup dans la continuité de ce que l’on a vu de lui. La colorisation parait par contre plus flashy alors qu’on a le même coloriste: Walter Baiamonte. Comme évoqué précédemment, le numéro 10 est signé Dan Mora et là, on voit la différence et ça reste du Mora de haute qualité. On retrouve en fin de tome les différentes couvertures variantes de la série.