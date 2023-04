Marvel détaille les derniers titres de Fall of X

Après avoir révélé les premières équipes créatives des nouveaux titres Fall of X, Marvel dévoile cette semaine les dernières équipes créatives pour les titres restants. Ces annonces partagent toute une même tendance, à savoir d’être des mini-séries de 4 à 5 numéros.

On commence par le titre le plus surprenant, Uncanny Spider-Man qui ne sera rien d'autre que Nightcrawler (ou Diablo) déguisé en Spider-man. Cette mini-série de 5 numéros sera écrite par Si Spurrier qui continue son odyssée sur le personnage depuis Way of X. Il sera accompagné de Lee Garbett (La Mort Du Docteur Strange) aux dessins. Un programme chargé s’annonce pour Kurt Wagner qui décide d’embrasser un nouveau rôle à New-York qui s’accompagne d’une nouvelle potentielle romance, de combattre des ennemis classiques de Spider-man et de sauver des civils humains ou mutants. Il va aussi devoir se préparer à la future guerre avec ORCHIS et résoudre un mystère entourant sa mère, Mystique.

Pour les titres d’équipe, on commence par Alpha Flight d'Ed Brisson (New Mutants) et Scott Godlewski (Copperhead) en 5 numéros. Les membres originaux de l’équipe Guardian, Puck, Snowbird, et Shaman reforment Alpha Flight suite aux conséquences des actions mutantes avec le Hellfire Gala 2023 pour protéger le Canada. Ils vont rapidement se confronter à une autre équipe Alpha Flight composé d’Aurora, Northstar, Nemesis, et Fang (Daken).

On termine avec Children of Vault par Deniz Camp (20th Century Men) et dessinée par Luca Mares (She-Hulk) en 4 numéros qui vont s’intéresser aux motivations de cette menace mise en place aux débuts de l'ère Krakoa . Après le Hellfire Gala, le nouveau stage de l’évolution humaine s’échappe de leur prison avec une nouvelle mission, Bishop et Cable (qui serait capturé par ORCHIS) vont devoir s’associer pour lutter contre les Children of Vault.

Toutes ces mini-séries débuteront en août à l’exception d'Uucanny Spider-Man qui débute le 6 septembre. À noter que les titres Astonishing Iceman, Dark X-men et Realm of X se sont révélé être aussi des mini-séries. On peut supposer que la période Fall of X sera assez courte et devrait se terminer fin 2023-début 2024.

