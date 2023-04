Les premiers titres X-men de Fall of X se dévoilent

Après avoir dévoilé les titres qui composeront Fall of X la semaine dernière, Marvel détaille les premières équipes créatives des nouveaux titres qui permettent l’arrivée de nouveaux talents et d’idées surprenantes.

On commence par Astonishing Iceman écrit par Steve Orlando, déjà présent chez les X-men avec Maraudeurs et dessinée par Vincenzo Carratù (Mary Jane & Black Cat). On y suivra Iceman voulant devenir l’un des plus grands super-héros de la Terre, l'amenant à avoir un quartier général en Antarctique ainsi qu’à repousser les limites de ses pouvoirs pour affronter ORCHIS.

Du côté des titres d’équipes, on retrouve l’étonnant Dark X-men de Steve Foxe (Archer & Armstrong Forever) et Jonas Scharf (Avengers of the Wastelands), où suite aux évènements du Hellfire Gala, Madelyne Pryor décide de former une nouvelle équipe de X-men pour compenser la disparition de l’ancienne. Une équipe très hétéroclite composée de Madelyne Pryor, Havok, Archangel, Gambit, Azazel, Zero, Albert (Un Wolverine Robot), et Emplate, avec pour quartier général la nouvelle ambassade du Limbo à New York. Reste à voir si ce groupe imprévisible ne risque pas d’aggraver la situation.

Enfin, pour Realm of X, on retrouvera Torunn Grønbekk (Thor, Valkyries) et Diógenes Neves (Deathstroke Rebirth), à la charge d’une équipe entièrement féminine constitué de Magik, l’ancienne Valkyrie Dani Moonstar, Marrow, Dust, Curse et Typhoid Mary. Elles vont se retrouver transportées à Vanaheim et mêler à une prophétie où l’équipe libérerait ce royaume d’un mystérieux adversaire qui cherche à manipuler la race mutante. Elles vont devoir s'allier pour espérer trouver un moyen de rentrer sur Terre, sans causer la ruine de ce royaume.

Toutes ces nouvelles séries régulières sortiront en août. D’autres annonces sont à venir pour connaître les équipes créatives de Children of The Vault, Alpha Flight et Uncanny Spider-Man .