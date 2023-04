Marvel dévoile les titres à venir pour Fall of X

Depuis 2019, les mutants sont entrés dans une nouvelle ère de prospérité avec Krakoa, mais celle-ci semble toucher à sa fin avec Fall of X qui s’annonce comme la fin de l’ère Krakoa. D’après les premières déclarations lors de la MegaCon, cette fin s’annonce comme tragique et englobant énormément de titres et pas seulement sur les mutants.

Dans le teaser dévoilé par Marvel et dessiné par Bryan Hitch, on peut retrouver l’annonce de titres surprenants qu’on aurait pu associer à un poisson d’avril (le teaser étant sorti le 1er avril), mais il semble que tous les titres soient officiels. Il faudra s’attendre aux surprenants Astonishing Iceman et Uncanny Spider-man, en plus de Children of Vault, Dark X-men, Realm of X et Alpha Flight comme nouveaux titres à venir.

Ce nouveau statut quo démarrera en juillet après les événements choquants du Hellfire Gala 2023 qui sera le point de départ pour de nouveaux titres et des changements de statut quo pour les séries en cours.

Une des premières conséquences du Hellfire Gala sera l’arrivée d’une nouvelle série Uncanny Avengers écrite par Gerry Duggan (Deadpool) et dessinée par Javier Garrón (Avengers). Cette nouvelle équipe composée de Captain America, Rogue, Deadpool, Quicksilver, Psylocke, et Penance devra résoudre le mystère de l'identité du nouveau Captain Krakoa et l’arrêter avant qu’il ne déclenche une nouvelle guerre mondiale.

Le titre X-men, toujours écrit par Gerry Duggan, verra une nouvelle équipe se composer suite au Hellfire Gala avec Kate Pryde qui rejoint l’équipe sous le nom de ShadowKat, s’accompagnant d’un nouveau costume dessiné par Peach Momoko (Demon Days).

Il y aura aussi du changement avec X-Force #43 où Colossus est désormais le chef de l’équipe et va l’envoyer dans des endroits inattendus. L’autre titre de Ben Percy, Wolverine, verra son personnage principal en fuite, ce qui l’amène à croiser Ghost Rider pour un crossover, plus de détails ici.

Enfin, Invincible Iron Man continuera d’être un tie-in à Fall of X, où Iron Man va proposer une alliance à Emma Frost alors qu’ORCHIS a pris le contrôle de Stark Unlimited pour construire des Stark Sentinels. Tony Stark jouera un rôle clé durant Fall of X et son titre aura un impact sur le statut quo des mutants.

Tous ces numéros arriveront en août. Plus de nouvelles à venir sur les autres séries de Fall of X dans les mois qui viennent.