Un crossover entre Ghost Rider et Wolverine en août 2022

Les crossovers avec les mutants sont populaires chez Marvel en ce moment. Après le crossover entre les X-men et Captain Marvel, ça sera au tour de deux anti-héros populaires, Wolverine et Ghost Rider, de se rencontrer en août pour un court crossover : GHOST RIDER/WOLVERINE: WEAPONS OF VENGEANCE.

L’histoire débute comme tous les crossovers actuellement avec un numéro Alpha : GHOST RIDER/WOLVERINE: WEAPONS OF VENGEANCE Alpha . Ce numéro, dessiné par Geoff Shaw (Crossover), dévoile la première rencontre entre Wolverine et Ghost Rider (Johnny Blaze). L’intrigue retourne ensuite dans le présent où Wolverine est en fuite suite aux événements de Fall of X, tandis que Johnny Blaze s’engage sur une voie de destruction. Alors que Wolverine est sur la trace d’un nouveau programme de Weapon Plus, en lien avec l’enfer, et qu’un Ancien ennemi commun refait surface, Logan et Johnny Blaze vont s’associer de nouveau.

Après le numéro Alpha , l’histoire continuera dans GHOST RIDER #17 et WOLVERINE #36 avant de se terminer dans GHOST RIDER/WOLVERINE: WEAPONS OF VENGEANCE OMEGA. Tout le crossover sera scénarisé par Ben Percy (X-force, Green Arrow Rebirth), scénariste actuel des séries des 2 personnages. Pas plus de détails cependant pour les dessinateurs des autres numéros.