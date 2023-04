[Review VF] Deadpool : L'intégrale 1991-1994

Aujourd'hui MDCU à décidé de revenir sur l’un des derniers ajouts à la collection Marvel Intégrale de Panini Comics. Il s'agit de Deadpool L'intégrale : Années 1991-1994. L'équipe créative est composée de Fabian Nicieza, Rob Liefeled, Glenn Herdling, et Greg Wright. Avec les dessins de Joe Madureira, Rob Liefeled, Greg Capullo, Sandu Florea, Pat Olliffe, Isaac Cordova, Mark Pacella, Terry Shoemaker, Mike Gustovich et Ken Lashley. Il est sorti le 7 décembre 2022 pour 36 euros. Il contient les titres US Avengers (1963) #366, Deadpool: The Circle Chase (1993) #1-4, New Mutants (1986) #98, Nomad (1992) #4, Silver Sable and the Wild Pack (1992) #23 et X-Force (1991) #2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19-24.

C'est le mercenaire le plus dangereux, le plus sanguinaire et le plus bavard du monde. Il est si attachant (et agaçant) qu'il finit toujours par voler la vedette aux héros de l'histoire ! Wade Wilson, alias Deadpool , va chambouler à jamais l'univers Marvel… suivez-le dans ses toutes premières aventures !

Pour ceux qui s'attendaient à lire des aventures de Deadpool, mieux vaut prévenir, il s’agit surtout d’une compilation des premières apparitions de Deadpool avant qu’il n'obtienne son propre titre. Le gros défaut de ce volume est qu’on passe d’un numéro à un autre sans un semblant de continuité (à part pour les épisodes d’X-force) ce qui peut nuire à la lecture. Toutefois, on peut saluer l'effort éditorial fait pour qu'on ne soit pas trop perdu lors de la lecture. Par exemple pour X-Force, on n'a pas toujours les épisodes en entier, seulement des extraits en lien avec Deadpool, accompagnées de résumés pour comprendre le contexte de ce qu'on lit. Le côté compilation ne plaira pas à tout le monde, mais c’est un aspect que je trouve intéressant pour observer l'évolution du personnage à chacune de ses apparitions jusqu’à l’arrivée d’une mini-série qui lui est dédiée. On le voit passer d’un vilain d’X-force à une figure plus ambiguë vers la fin du volume.

C’est ce qui est intéressante cette compilation, c'est de voir si ce qui caractérise le personnage de Deadpool est déjà présent ou pas. On retrouve le fait que c'est un beau parleur. Le côté mercenaire est aussi bien présent, et ça le rend très ambigu, il sera souvent du mauvais côté et ce sera seulement sur la fin de sa première mini-série qu’il avancera sur la voie de l’anti-héros. Il est au final très peu humoristique, il y a quelques dialogues amusants, mais ce n'est clairement pas le point central du personnage et là aussi, c’est un élément qui sera présent plus tard dans l’intégrale. Son véritable visage reste un mystère pendant tout le volume et c’est dans Deadpool: The Circle Chase qu’on aura un aperçu de son visage proche de ce qu’on connaît maintenant.

C'est d'ailleurs le point central de cette intégrale puisque c'est la première mini-série qui lui est dédiée : Deadpool: The Circle Chase. Cette mini-série permet de donner un peu d'empathie pour le personnage et les traces d'humour sont plus présentes et efficaces. L’intrigue est très basique, c'est une chasse au MacGuffin, mais elle est bien ficelée et donne envie de poursuivre la lecture pour connaître ce MacGuffin. Ce qui n’empêche pas des petites contradictions avec les numéros d’X-force comme la relation entre Deadpool et Vanessa qui passe de la relation conflictuelle à une ancienne relation amoureuse semblant contredire leurs dialogues et réactions précédentes.

Pour les dessins, comme vous devez vous en douter, ils sont très marqués par l’époque. Que ce soit par la présence de gros flingues, d’hommes cyborgs, de pochettes à des endroits improbables... Bref une esthétique années 90 qui fera plaisir aux fans de cette décennie. Toutefois, je retiendrais le dessinateur Joe Madureira pour cette intégrale, certes il est dans l'esthétique des années 90, mais son trait arrondi des personnages avec des influences du style de dessin japonais donne un résultat réussi et agréable à voir.