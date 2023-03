[Review VF] Hillbilly tome 4

Hillbilly est une série de fantasy créée par Eric Powell, le papa de The Goon. Elle est donc tout naturellement arrivée chez Delcourt. Après trois tomes d’excellente qualité, voyons ce que nous réserve ce tome 4.

Le premier tome et une bonne partie du tome 2 de Hillbilly contenaient plusieurs histoires sur Rondel, le hillbilly errant. Hillbilly pourrait être traduit par « péquenaud », donnant une idée de l’allure du personnage. Cependant, au fil des histoires, il se révèle plus que ça, et à la fin du tome 2, un fil narratif se profile, et continue dans le tome 3, jusqu’à ce qui semblait la conclusion de la série. Vu la qualité globale, il est réjouissant de voir une suite arrivée, mais on est curieux de voir où elle nous mène.

L’univers de Hillbilly est assez particulier, et mêle dark fantasy et folklore des Appalaches. Nous y croisons des sorcières, des animaux qui parlent et autres créatures magiques. Rondel est né aveugle, mais des fentes lui ont été faites à la place des yeux pour voir. Il possède le hachoir du Diable qui lui permet notamment de tuer les sorcières. La conclusion épique du tome 3 mettait fin à un cycle, et ce tome 4 repart sur des nouvelles bases. Il s’agit d’un récit complet, et d’une histoire unique sur tout l’album.

Rondel se fait recruter par Boss Krugen, et sa mission est d’aller enquêter sur la disparition d’une partie de son peuple. La menace qui se profile est cette fois un peu différente des sorcières, puisqu’elle vient de l’espace.Si vous vous êtes fait à une idée de Hillbilly, oubliez tout, nous partons sur quelque chose de finalement assez différent. Alors que la série nous avait habitués à une ambiance ésotérique et de légendes, cette histoire est bien plus terre à terre. Les Appalaches sont aussi moins prégnantes, avec un village qui fait viking, et un environnement bien moins forestier.

Pour être clair, si vous avez adoré les trois premiers tomes, attention, celui-ci risque de nous décontenancer. Pourtant l’histoire n’est pas mauvaise. Rondel mène l’enquête sur des évènements étranges, et offre une bonne conclusion. L’album peut être lu indépendamment des autres. C’est une bonne chose, mais quelques références aux évènements passés auraient aussi été appréciables. On ne voit même pas Lucille ! Le récit est bien ficelé, et l’ambiance lorgne cette fois plus du côté de Lovecraft.

L’autre aspect qui risque de dérouter est sa partie graphique. Si Powell est bien au scénario, il ne s’occupe pas des dessins ! Enfin si, il oeuvre sur le troisième chapitre, mais il est assisté par Jake Smith et son style n’est malheureusement pas très reconnaissable.Les chapitres 1 et 2 sont mis en images par Simone Di Meo, qui avait déjà dessiné une histoire secondaire de Hillbilly. Son style peut faire penser à James Harren, en moins dynamique et plus grossier. Le quatrième et dernier chapitre est de Simone D’Armini, dont le style se rapproche de Di Meo, en peut-être plus cartoon.

Cependant, ce qui marque le plus, c’est le changement de colorisation. Dans les trois premiers tomes, la couleur était plutôt passée, avec des nuances de gris/beige. Le tome 4 a une couleur nettement plus marquée. Le style change donc beaucoup, et le magnifique dessin de Powell manque un peu. Il colle tout de même bien avec le changement d’ambiance, et il faut considérer cet album plutôt comme une nouvelle proposition dans l’univers de Hillbilly. Même si ces choix partageront probablement les lecteurs, l’album reste de bonne qualité, avec une bonne histoire et de bons dessins. Et rassurez-vous, la suite sera bien du 100% Eric Powell.