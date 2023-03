[Sorties Comics] Mercredi 15 Mars

Après un séjour rafraîchissant dans le monde des esprits, Korra et Asami sont de retour dans la cité de la République où elles vont devoir régler un conflit entre humains et esprits ! Un homme d'affaires douteux projette de transformer le portail spirituel, situé au cœur de la cité, en un parc d'att racti ons, ce qui pourrait rompre définitivement le lien déjà fragile entre les humains et les esprits. Aux abords de la cité, Zhu Li et Tenzin oeuvrent de concert pour venir en aide à la foule de réfugiés qui s'y est installée. Pendant ce temps, Tokuga, le nouveau leader de la triade de la Triple Menace, est déterminé à unir toutes les autres triades sous son autorité et ce quel qu'en soit le prix. Pour s'en sortir, Korra et Asami, qui ont juré de veiller l'une sur l'autre, vont devoir améliorer leur esprit d'équipe. Écrite par le co-créateur de la série télévisée Michael Dante DiMartino et dessinée par Irene Koh sous le regard bienveillant de Bryan Konietzko, voici la suite officielle de La légende Korra !

Après un séjour rafraîchissant dans le monde des esprits, Korra et Asami sont de retour dans la cité de la République où elles vont devoir régler un conflit entre humains et esprits ! Un homme d'affaires douteux projette de transformer le portail spirituel, situé au cœur de la cité, en un parc d'att racti ons, ce qui pourrait rompre définitivement le lien déjà fragile entre les humains et les esprits. Aux abords de la cité, Zhu Li et Tenzin oeuvrent de concert pour venir en aide à la foule de réfugiés qui s'y est installée. Pendant ce temps, Tokuga, le nouveau leader de la triade de la Triple Menace, est déterminé à unir toutes les autres triades sous son autorité et ce quel qu'en soit le prix. Pour s'en sortir, Korra et Asami, qui ont juré de veiller l'une sur l'autre, vont devoir améliorer leur esprit d'équipe. Écrite par le co-créateur de la série télévisée Michael Dante DiMartino et dessinée par Irene Koh sous le regard bienveillant de Bryan Konietzko, voici la suite officielle de La légende Korra !