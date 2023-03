Steel et Hawkgirl rejoignent Dawn of DC

Et d'autres annonces en lien avec Dawn of DC

DC a donné des informations sur les nouvelles séries liées à Dawn of DC pour le reste de l'année 2023. Après le relaunch de Flash par Spurrier et Deodato Jr et celui de Wonder Woman par King et Sempere, l'éditeur a annoncé de noUvelles séries. Cependant, avant toute chose, DC va publier un one-shot en mai, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Leandro Fernandez, afin de nous donner une vision étendue de Dawn of DC.

Ensuite, Steelworks se focalisera sur John Henry Irons , le Steel original, et sa successeure et nièce Natasha Irons. L'anecdote est qu'elle sera écrite par Michael Dorn, un acteur jouant un Klingon dans Star Trek, mais surtout le doubleur de Steel dans Superman: The Animated Series. Le dessin sera de Sami Basri.

L'autre série sera consacrée à Hawkgirl, prévue pour juillet. Elle sera écrite par Jadzia Axelrod et dessinée par Amancay Nahuelpan. Nous y suivrons Kendra Saunders qui s'installe à Metropolis après la fin de la Justice League. Elle se retrouve rapidement face à un mystérieux vilain qui a une connexion avec le Nth Metal. Le scénariste est l'auteur de Galaxy: The Prettiest Star, un roman graphique DC pour jeunes adultes, et il va du coup introduire le personnage Galaxy dans l'univers classique DC.

Enfin, des annonces cryptiques ont été faites pour la fin d'année, notamment un évènement Knight of Terrors. Les précédentes informations annonçaient aussi le retour de la Justice League, en lien avec le casque du Dr Fate . Pour l'instant, toutça reste osbcur. Peut-être un nouveau Dr Fate ? Affaire à suivre !