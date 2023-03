Relaunch pour The Flash en septembre

L’initiative Dawn of DC continue à faire ses annonces pour 2023. Une nouvelle vague d’annonces est arrivée pour le mois de juin et juillet, s’accompagnant de surprises étonnantes.

Tout d’abord, le titre The Flash atteint son numéro 800 le 6 juin et marque avec lui la fin du run de Jeremy Adams sur le titre. Qui dit numéro anniversaire, dit invités prestigieux. Pour ce numéro, qui célébrera la vie de Wally West en tant que Flash, on pourra retrouver les scénaristes les plus importants ayant écrit sur le personnage. À savoir Mark Waid (Batman/Superman: World’s Finest), Geoff Johns (Justice Society of America), Joshua Williamson (Robin Infinite), et Jeremy Adams. Ils seront accompagnés par Fernando Pasarin (Hawkman), Todd Nauck (Stargirl: The Lost Children), Carmine Di Giandomenico (Flash Rebirth), et Scott Kolins (Geoff Johns présente Flash ) aux dessins.

Ce numéro anniversaire contiendra aussi un prélude de la nouvelle équipe créative du titre, puisqu’il redémarrera au numéro 1 en septembre. Ce sera désormais le duo Simon Spurrier (Coda, Saison de Sang) et Mike Deodato Jr (Dark Avengers) qui marque son retour chez DC. Ils s’occuperont du destin de Wally West et sa famille, en proposant des aventures plus SF avec un fond d’horreur cosmique, un sujet auquel le scénariste est à l’aise. Pour avoir un premier aperçu, rendez vous le 6 juin pour The Flash #800.