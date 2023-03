Ram V Ã  l'honneur chez Urban Comics en juillet

Après Mark Waid, c’est au tour de Ram V de se faire mettre en avant par Urban Comics en juillet. Il fait partie des auteurs les plus récents mis en avant par l’éditeur, et s'est fait connaître en France pour These Savage Shores publié chez HiComics. C’est un auteur à succès qui a su se faire une place en indépendant avant de rejoindre Marvel et DC pour écrire sur leurs personnages (Swamp Thing, Venom…)

Pour le mois de juillet, c’est pas moins de 4 sorties dédiées à l'auteur qu’on retrouvera en France. Principalement du DC avec Batman Nocturne Tome 1 où l’auteur reprend le titre Detective Comics après Mariko TAMAKI. Il propose une ambiance différente du run précédent avec l’aide de Rafael ALBUQUERQUE (American Vampire) aux dessins.

Vous pourrez retrouver aussi son récit complet JUSTICE LEAGUE DARK INFINITE où l’équipe va devoir défier Merlin pour sauver le monde magique. Ainsi qu’Aquaman Andromeda. Un récit d’horreur aquatique dans le DC Black Label, accompagné du fabuleux Christian Ward (Black Bolt) aux dessins



Enfin, l’éditeur publiera GRAFFITY’S WALL, l’un de ces tous premiers romans graphiques avec ANAND RADHAKRISHNAN aux dessins.