Les Omnibus Panini du Big News 2023 Vol.2

Le volume 2 du Panini Big News 2023 est terminé, et comme d’habitude, l’éditeur a fait le plein d’annonces pour de beaux omnibus dans les mois à venir avec de belles surprises.

On commence par du cosmique en juillet avec un nouvel omnibus regroupant la saga Annihilation première du nom. Si Panini en avait déjà publié un en 2018, cette fois-ci cette nouvelle édition contiendra la mini-série Drax the Destroyer de Keith Giffen (JL International) & Mitch Breitweiser (Captain America) qui marque le début du Drax telle qu’on le connaît dans les comics et les films au niveau de l’apparence.

Toujours dans le cosmique, vous pourrez retrouver un Omnibus dédié au run de Dan Slott (Spider-man) et Mike Allred (X-Statix) sur le Silver Surfer en mai. L’un des run les plus marquants sur le personnage avec une ambiance Doctor Who, l’auteur reconnaissant que la série TV fut une influence majeure pour son run.

Avec l’arrivée du prochain film Spider-verse, Spider-man va profiter d’une petite vague d’Omnibus en juin sur les personnages centraux du film. Après un Omnibus dédié à Miles Morales pendant sa période Ultimate Universe, Panini comics sortira un nouveau Omnibus regroupant ses aventures post-Secret Wars quand Miles Morales arrive sur la Terre-616. Un gros volume de 856 pages toujours écrit par Brian Michael Bendis qui contient les épisodes VO suivants : Spider-man (2016) #1-21 et #234-240, Spider-gwen (2015) #16-18, Spider-men II #1-5, et GENERATIONS: MILES MORALES Spider-Man & PETER PARKER Spider-Man .

C’est aussi un autre personnage du film qui bénéficiera d’un Omnibus. À savoir le Spider-man 2099 avec un omnibus regroupant l’intégralité de la première série sur le personnage écrit par Peter David (X-factor), ainsi que quelques numéros complémentaires.

Toujours dans la thématique arachnide, en mai sortira MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN par ROGER STERN où l’auteur a écrit sur le personnage durant les années 80. Cet épais volume de près de 1300 pages (!) contiendra : Spectacular Spider-Man (1976) #43-61, Amazing Spider-Man (1963) #203 et #224-252, Amazing Spider-Man Annual #15-17, Spectacular Spider-Man Annual #3, Web of Spider-Man Annual #3, et What If...? #34.

En juillet, c’est l’homme sans peur qui en aura l'honneur d’un omnibus, consacré au run fondateur de Frank Miller sur Daredevil, notamment pour l’introduction d’Elektra. Ce volume reprend les épisodes Daredevil #158-161, #163-191 et What If? #28. Enfin, on quitte l’univers Marvel pour un nouvel omnibus dédié à Conan avec le premier tome de King Conan, qui contiendra les 19 premiers épisodes de la série du même nom.