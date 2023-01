Un nouveau titre Titans pour l'initiative Dawn of DC

Après les premières annonces l’année dernière, de nouveaux détails arrivent concernant la suite de l’initiative Dawn of DC pour le mois de mai, avec l’arrivée d’un nouveau titre et déjà des changements dans les plans initiaux.

Ce mois verra donc le retour d’un titre Titans avec une équipe créative all-star : Tom Taylor (Nighwing Infinite) au scénario, rejoint par Nicola Scott (Earth-2) pour les dessins. Suite à Dark Crisis, les Titans sont désormais l’équipe qui remplace la Justice League pour protéger la Terre des plus grandes menaces. S’en sortiront-ils ? Réponse le 16 mai

Ensuite, alors que Mariko Tamaki devait s’occuper d’un titre Hal Jordan : Green Lantern en avril, cela ne semble plus être le cas. C’est désormais Jeremy Adams (Flash Infinite) qu’on retrouvera à l’écriture du titre en mai avec Xermanico (Flashpoint Beyond) aux dessins. Une nouvelle qui s’accompagne d’un synopsis, où suite à Dark Crisis, les Gardiens d’Oa on placé le secteur 2814 en quarantaine, ce qui comprend Hal Jordan aussi associé à ce secteur. Confiné sur Terre, il va devoir redécouvrir ses racines et trouver le responsable qui a ruiné sa vie : Sinestro.





Ce nouveau titre nommé Green Lantern sortira le 9 mai et sera accompagné d’un back-up sur John Stewart écrit par Phillip Kennedy Johnson (Superman Infinite) et dessiné par Osvaldo Montos qui devra amener à une mini-série sur John Stewart dans l’année à venir.

Enfin, ce mois de mai verra l’arrivée d’un titre Cyborg écrit par Morgan Hampton, un nouvel auteur issu du programme de développement des talents du label Milestone et dessiné par Tom Raney (Ultimate X-men). Niveau scénario pour faire court, Cyborg retourne chez lui à Detroit pour faire face à l’arrivée d’une nouvelle compagnie qui développe l'intelligence artificielle. Une preview du titre sera disponible dans le one-shot DC Power: A Celebration disponible le 31 janvier.

C'est tout pour le moment, il faudra encore attendre pour en savoir plus sur les nouveaux titres à venir. On peut cependant, grâce à la timeline de l'initiative mis à jour par DC, voir que quelque chose arrive pour Wonder Woman en juin. Un futur relaunch ou une nouvelle équipe créative ?