DC Studios met de côté le film Sgt. Rock

Dans les cartons depuis quelques temps, Sgt. Rock devait être un film de guerre se situant durant la Seconde Guerre Mondiale. J'utilise le passé, car d'après le site The Hollywood Reporter, le projet serait abandonné pour le moment. Pourtant, tout semblait avancer dans le bon sens. Luca Guadagnino était à la réalisation, et Colin Farrell avait le rôle titre.

Le casting semblait aussi être en cours, avec différents acteurs approchés pour former la Easy Company. Le scénario devait raconter la recherche par Rock et une résistante française de la Sainte Lance, pour la retrouver avant les Nazis. Le tournage était prévu pour cet été. Les raisons de l'annulation ne sont pas claires, et il pourrait s'agir que d'un report pour l'année prochaine.