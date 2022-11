DC dévoile Dawn of DC pour 2023

Avec la fin proche de l'event Dark Crisis Infinite On Earths, on s'attendait à l'annonce d'une nouvelle ère pour l'univers DC. C'est désormais chose faite avec une annonce officiel de la part de l'éditeur avec l'arrivée de l'initiative Dawn of DC pour 2023.

La particularité de cette nouvel phase éditoriale, c'est que toutes les nouvelles séries ne sortiront pas le même mois comme pour un relaunch global classique. Comme le clame la promo "One Hero at a Time", DC sortira en 2023 20 nouvelles séries ou mini-séries tout le long de l'année.

Si toutes les nouvelles séries ne sont pas connues, une première salve d'annonces est tombée avec le communiqué de Presse, nous permettant de connaître une sélection de titres attendus et surprenants.

Tout d'abord, cette nouvelle initiative démarrera avec Actions Comics en janvier et Superman en février, dont vous pouvez retrouver plus de détails ici.

En mars verra l'arrivée d'une nouvelle série Doom Patrol en conséquence des événements de Lazarus Planet, mêlant d'anciens et nouveaux membres pour l'équipe. Unstoppable Doom Patrol sera écrit Dennis Culver (DC Infinite Frontier – Justice Incarnée) et dessiné par Chris Burnham (Batman Incorporated).

En avril verra le retour attendu d'un titre Green Arrow par Joshua Williamson (Flash Rebirth) avec l'artise Sean Izaakse (Fantastic Four – L'histoire D'une Vie​​​​​​​). Découlant directement de Dark Crisis on Infinite Earths, on y suivra la famille d'Oliver Queen partant à sa recherche, même si des forces mystérieuses semblent vouloir empêcher cette réunion.

Ce même mois marquera aussi le retour d'un titre Green Lantern par Mariko Tamaki (Batman Detective Infinite), dédié à Hal Jordan qui verra son retour sur Terre. De cette série, découlera l'arrivée d'un titre Green Lantern : John Stewart par Phillip Kennedy (Superman Infinite) qui arrivera plus tard dans l'année. Les artistes des deux titres n'ont pas été annoncées pour le moment.



Enfin, on verra l'arrivée de la mini-série qui avait gagné le DC Round Robin-winning de 2022, Superboy: The Man of Tomorrow par Kenny Porter (Flash: The Fastest Man Alive) et Jahnoy Lindsay (She-Hulk).

Pour mai, c'est le retour d'un titre classique avec Batman: The Brave and the Bold qui accueillera de grands noms comme Tom King (Batman Rebirth), Mitch Gerads (Mister Miracle), Guillem March, Gabriel Hardman (Green Lantern: Terre-un), Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest), Rob Williams (Suicide Squad Rebirth) et d'autres à venir.

On verra aussi le retour d'une série Cyborg suite aux événements de Dark Crisis on Infinite Earths. L'équipe créative n'a pas encore été annoncée pour le moment.

Enfin, en juin, c'est le retour d'un titre Shazam! par l'équipe créative de Batman/Superman: World’s Finest, avec Mark Waid et Dan Mora. Un titre qui annonce une ambiance bon enfant où Billy décide de s'amuser avec ses amies et tester les limites de ses pouvoirs. Arrivera le même mois des pages du titre Batman une série The Penguin (titre provisoire) par Tom King et Stefano Gaudiano (Gotham Central). Pour finir, pour les 30 ans de Steel (John Henry Irons), sortira Steelworks, où sa nièce reprendra le flambeau de Steel pendant que son oncle modernise Metropolis .

D'autres sont encore à annoncer pour la seconde moitié de 2023, mais il faudra se montrer patient. En se fiant à l'image de promo, on peut s'attendre à l'arrivée d'un nouveau titre Hawkman et d'un event commençant par Knight. Et vous, des attentes ou des envies pour 2023 ?