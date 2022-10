DC dévoile la nouvelle ère de Superman pour 2023

C’est au cours du Panel Superman à la NYCC 2022 qu’on a pu connaître les changements que va subir l’univers de Superman pour 2023, et suite à Dark Crisis cet univers va connaître une expansion.

À partir d’Action Comics #1051, le titre va connaître un nouveau format proposant 3 histoires différentes permettant de mettre en avant la Super-family. Pour la première histoire, Phillip Kennedy Johnson restera à l’écriture du titre où la House of El continuera de transformer Metropolis suite aux événements de la Saga Warworld, cependant Metallo va tous faire pour s'opposer à cela. La seconde histoire se passe dans le passé avec un jeune Jon Kent qui devra se battre contre Doombreaker. On retrouvera derrière cette histoire l’équipe créative de Superman : Lois And Clark, Dan Jurgens et Lee Weeks (Daredevil). Enfin la dernière histoire en 3 parties par Leah Williams (X-Factor) et Marguerite Sauvage (Faith) sera dédiée à Power Girl suivant les événements de Lazarus Planet.

Cette nouvelle ère s’accompagne aussi par l’arrivée de 2 nouveaux titres pour le Super-verse.



Le premier titre qui sortira en février sera le retour d’un titre régulier Superman, écrit par Joshua Williamson (Infinite Frontier) et dessiné par Jamal Campbell (Far Sector) et Nick Dragotta (East of West). Dédié à Superman (Clark Kent) et à son entourage sur Metropolis (Jimmy Olsen , Lois Lane...), le titre verra l’introduction de nouveaux vilains ainsi que l’intervention de vilains plus classique avec Parasite comme antagoniste du 1er arc.

Le second titre fait suite à l’arrêt de la série Superman: Son of Kal-El au numéro 18. Les aventures de Jon Kent continueront dans la mini-série Adventures of Superman: Jon Kent qui démarrera en mars. Le jeune Superman aura la chance de pouvoir affronter celui qui est derrière son emprisonnement sur Terre-3, Ultraman. Val-Zod de Terre-2 (une création de Tom Taylor) viendra jouer un rôle important durant l’histoire. Pour cette mini, Tom Taylor continuera d’écrire le destin de Jon Kent avec Clayton Henry (Archer and Armstrong) au dessin.