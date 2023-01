[Zap' MDCU] Sorties du 18/01/2023: Nightwing #100

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 18 janvier! Chez DC Comics, on fête le100ème numéro de Nightwing et on continue de suivre The Flash , Batman/Superman: World's Finest et Lazarus Planet. Chez Marvel, on a lu Venom et Immortal X-Men. Chez IDW, c'est l'event TMNT: The Armageddon Game qui a retenu notre attention.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO.

LES GROSSES SORTIES





(1) Venom #15 Ecrit par Ram V Dessiné par Bryan Hitch Couverture de Bryan Hitch & Alex Sinclair





(1) The Armageddon Game #4 Ecrit par Tom Waltz Dessiné par Vincenzo Federici Couverture de Vincenzo Federici

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) PART 10: HATED AND FEARED Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Lucas Werneck Couverture de Mark Brooks

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) POWER VACUUM, PART 4: THE LEAP Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo, Scott McDaniel, Rick Leonardi, Eddy Barrows, Javi Fernandez & Mikel Janín Couverture de Bruno Redondo