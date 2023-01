[Sorties Comics] Mercredi 25 Janvier

Panini Comics



Pas de note

Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Michael Lark, Michael Gaydos



La vie de Jessica Jones semble trouver une forme d’équilibre. En couple avec Luke Cage, elle attend un enfant. Parallèlement, J. Jonah Jameson embauche Jessica pour lui confier les rênes de The Pulse, un supplément spécial du Daily Bugle consacré à la vie des super-héros.

(Contient les épisodes US The Pulse (2004) 1-14, New Avengers Annual (2005) 1, What If Jessica Jones Had Joined The Avengers (2005) 1, Marvel 75th Anniversary Celebration (2014) 1 (partial) et Netflix Jessica Jones NYCC Special (2015) 1, précédemment publiés dans MARVEL SELECT : JESSICA JONES – THE PULSE, MARVEL SELECT : JESSICA JONES – ALIAS 2, MARVEL FREE COMIC BOOK DAY 2015 et inédit)

Prix : 35€