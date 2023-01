Relaunch des Avengers par Jed MacKay en mai

Il n'y aura pas fallu attendre longtemps avant de connaître le successeur de Jason Aaron pour les Avengers. En effet, après le crossover Avengers Assemble, la série va repartir au numéro 1 en mai et c’est l'étoile montante Jed MacKay (Black Cat, Moon Knight) qui va s'occuper du relaunch.

Il sera accompagné par C.F. VILLA, un des artistes Stormbreaker de 2023 et collaborateur de Jed MacKay sur Black Cat. Sans trop de surprise, la série va suivre l'intrigue mise en place dans le Timeless de fin d’année 2022 concernant le mystérieux “Missing moment”.

On apprend que dans cette nouvelle saga, l’équipe va devoir faire face aux mystérieux The Tribulation Events, et tout commence dans le 1er numéro lorsqu’ils affrontent Terminus (un ennemi des 4 Fantastiques), ils vont devoir se préparer au premier événement : La chute de la ville impossible (THE FALL OF THE IMPOSSIBLE CITY en VO). Un défi qui va mettre leur confiance à rude épreuve puisque l’un des Avengers connaît ce danger trop bien, car il vient de l’un de leurs amis.

Cette nouvelle équipe, dirigée par Captain Marvel, est composée d’Iron Man, Thor, Captain America (Sam Wilson), Black Panther, Scarlet Witch, et Vision. L’auteur précise avoir grandi avec les aventures de l’équipe des années 60-70 et promet des aventures épiques et iconiques. Pour lui, la composition de l'équipe doit représenter cela, en mettant des membres iconiques et des poids lourds en terme de puissance.

Reste à voir si ce relaunch sera de qualité pour faire honneur aux 60 ans de l’équipe !