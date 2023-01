[Zap' MDCU] Sorties du 11/01/2023: WildCATS

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 11 janvier! Chez DC Comics, on se lance dans le gros arc de The Flash : One-Minute War, on a testé Lazarus Planet: Alpha et on continue de suivre WildC.A.T.S. Chez Marvel, on reste fidèle à the Amazing Spider-Man et Carnage. Chez Image Comics, on a été lire la conclusion de Ten Thousand Black Feathers et chez Titan, on a lu Kamen Rider: Zero-One.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





Kamen Rider: Zero-One #2 Ecrit par Brandon Easton Dessiné par Hendry Prasetya Couverture de Simone Raggazoni





Godmaker Ecrit par Ram V Dessiné par Francesco Manna Couverture de Kendrick Lim

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





Dark Web Part 3 Ecrit par Zeb Wells Dessiné par Ed McGuinness Couverture de John Romita Jr

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





Part 1: Zero Point Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Roger Cruz, Matt Banning & Wellington Diaz Couverture de Taurin Clarke





Building Tomorrow's Heroes Today Ecrit par Matthew Rosenberg Dessiné par Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia

LES GRANDS DE L'INDé