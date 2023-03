[Review VF] Heroes Reborn Omnibus

À l'occasion du dossier Les lectures marquantes d'Image Comics selon MDCU, quoi de mieux qu'aborder une période particulière de Marvel où les fondateurs d'Image Comics se sont occupé de 4 titres majeurs de l'éditeur. Vous avez deviné, il s'agit de Heroes Reborn Omnibus. Il est sorti le 2 mars 2022 pour 100 euros. Il contient les titres US Heroes Reborn (1996) ½, Captain America (1996) 1-12, Avengers (1996) 1-12, Fantastic Four (1996) 1-12, Iron Man (1996) 1-12, Incredible Hulk (1968) 450 et X-Men (1991) 65 (3 pages).

Ils se sont sacrifiés pour mettre fin à la menace d'Onslaught mais voilà que les plus grands héros Marvel renaissent dans un nouvel univers ! Captain America, Iron Man et les autres Avengers, ainsi que les Quatre Fantastiques vont vivre de nouvelles aventures à la fois familières et surprenantes. Ces héros pourront-ils sauver la Terre face à Galactus, le dévoreur de mondes ?

Aujourd’hui, on s’attaque à un comics pur(jus) années 90, et pas à n’importe quelle période. C’est Heroes Reborn, la première tentative de Marvel pour moderniser ses personnages dont les ventes ont baissé avec le temps. Il symbolise aussi le premier relaunch des séries historiques Avengers, Iron Man, Captain America et Fantastic Four avec certains auteurs phares d’Image Comics de l’époque : Rob Liefeld, Jim Lee, Brandoi Choi et Jim Valentino.

Dans cet Omnibus, on retrouve l’intégralité des séries Avengers, Fantastic Four, Captain America et Iron Man (Sauf leurs numéro 13 respectif, étant lié à un crossover avec l'univers Wildstorm), ainsi que quelques numéros bonus étendant l’apport de cet univers parallèlement à la continuité principale.



Alors autant le dire direct, j’étais plein de préjugés sur la période Heroes Reborn avant de lire cet imposant Omnibus. Comme tout le monde, je pensais que c’était médiocre, car ce sont les années 90 dans ses pires excès. Sauf qu’au final, ce n'est pas si mauvais que ça, c’est même plutôt bon et intéressant à lire ! (Enfin surtout les premiers numéros, il ne faut pas déconner non plus)

Parmi les points les plus intéressants c’est là modernisation des ces personnages avec un aspect politique et militaire très présent dans ce nouvel univers. Ce qui fait qu’on retrouve un esprit Marvel Ultimate appréciable dans cette nouvelle continuité. Les auteurs jouent bien avec ce qu’on connaît pour changer le contexte de certains personnages pour mieux nous surprendre ou créer des nouvelles relations, c’est le cas pour la série Iron Man où Bruce Banner est un collègue de Tony Stark. Un autre point positif concerne le découpage de l’omnibus, bien découpé avec les épisodes de chaque série placé dans l’ordre chronologique au début. Par exemple, le 1er arc de la série Captain America se déroule avant les autres séries, il est donc placé en premier dans l'omnibus. Le bémol, c’est un peu frustrant de passer d’une série à une autre. Toutefois après le 1er crossover, c’est découpé séries par séries jusqu’au dernier crossover.

Chaque premier arc des quatre séries est efficace. Captain America propose une modernisation du mythe efficace et d’actualité étonnamment. On peut pinailler que Steve Rogers accepte rapidement de reprendre son Ancien rôle, mais la menace et les personnages secondaires sont réussis. Le Bucky version fénimin est un ajout qui fonctionne bien. La série Iron Man joue très bien sur la culpabilité du personnage et possède une nouvelle armure réussie visuellement. Avengers comme le sera The Ultimate est présenté comme une équipe gouvernementale où Rob Liefeld propose une série d’action sympa à suivre avec quelques idées intéressantes mais qui n'aboutiront pas. Pour les 4 Fantastiques, les dessins sont une réussite pour les fans du trait de Jim Lee, et le scénario modernise bien les origines de l’équipe tout en ayant un fil rouge qui fonctionne.

Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin et à partir de la moitié du volume les choses se dégrade. Là où cela commence à se gâter, c’est après le crossover Industrial Revolution! où on sent que les auteurs et dessinateurs d’Image Comics sont moins investis. Captain America et Avengers perdent leurs scénaristes et dessinateurs Rob Lifield. Si Captain America arrive à se rattraper avec un arc, qui s’il met à la poubelle plein d'idées lancés par Lifield, réussit à être intriguant et à bien jouer sur le mystère de la menace. Avengers, c’est moins le cas car l’intrigue devient plus lourde à lire et contradictoire comparée aux numéros précédents.

Les deux séries qui s’en sortent le mieux sont Iron Man et Fantastic Four car elles gardent leurs équipes créatives et continuent à développer une vision cohérente. C’est notamment le cas des 4 Fantastiques qui amèneront au crossover final de cet Omnibus : Heroes Reunited. Malheureusement c’est pas mieux. Au-delà de la bonne idée où chaque épisode se veut comme un recommencement, ça rend l’histoire répétitive et barbante à lire et on est content d’arriver à la fin pour en finir le plus vite.

Pour la partie graphique de l’Omnibus, qui dit années 90, dit dessins typiques des années 90, à savoir des hommes avec des gros muscles et des femmes fines aux jambes super longues. Pourtant, à part ces exagérations physiques, les dessins sont bien, il y a un certain charme qui en ressort. Jim Lee a sa patte bien reconnaissable, Liefield aussi, avec ses sourires constipés. Cependant, comme pour le scénario, après Industrial Revolution! les dessins sont nettement moins bons et on retombe dans des codes graphiques plus classiques, loin des dessins proposés en début de l’Omnibus.