Jeff Lemire à l'honneur en avril chez Urban Comics

Après un mois de mars dédié à Geoff Johns, avril sera consacré à Jeff Lemire. Auteur fétiche de l’éditeur qui a publier presque tous ses titres indépendants, Urban Comics ne va pas s’arrêter en si bon chemin et compte nous publier ses derniers récits de chez Image Comics.

Ça commencera par la sortie de sa nouvelle série Little Monsters le 7 avril, où on y suit un groupe de jeunes vampires dans un monde post-apocalyptique. Aux dessins, on retrouve son partenaire des séries Descender et Ascender, Dustin Nguyen. On retrouvera d’ailleurs l’intégrale de la série Ascender dans le format Urban le 14 avril.

Ensuite, c’est un autre dessinateur fétiche Andrea Sorrentino (Green Arrow) que Jeff Lemire retrouve pour les 2 premiers tomes de la série Le mythe de l’ossuaire (The Bone Orchard Mythos en VO), qui marque la création d’un univers partagé horrifique. Chaque tome peut se lire indépendamment, mais seront interconnectés. Ils sortiront le même jour, à savoir le 21 avril, eux aussi dans la collection Urban.

Pour le reste de l’année, Gideon Falls bénéficiera d’une réédition en intégrale dans la collection Urban. On aura la suite de Little Monsters et Le mythe de l’ossuaire, ainsi qu’une nouvelle série SF Snow Angels en collaboration avec le dessinateur Jock (Scalped). Enfin, c’est l’arrivée d’un titre qui a pris beaucoup de retard en VO : SWAMP THING – GREEN HELL du DC Black Label. Une histoire post-apocalyptique dessinée par Doug MANHKE (Superman).