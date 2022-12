Urban Comics met à l'honneur Geoff Johns pour mars

Urban Comics continue ses mois consacrés à un auteur cher à la maison d’édition, cette fois-ci le mois de mars concerne Geoff Johns. On ne présente plus l’auteur, c’est le scénariste phare chez DC depuis les années 2000. Il est derrière plusieurs runs considéré comme culte (Green Lantern, JSA…) ainsi que plusieurs events (Infinite Crisis, Doomsday Clock…) chez l’éditeur DC Comics. En plus d’avoir occupé le rôle d’architecte chez DC pendant plusieurs années, il a aussi lancé son propre univers indépendant chez Image : The Unnamed.

Pour ce mois, on retrouvera le 3 mars, la conclusion attendue des séries Geoff Johns présente Flash avec son sixième tome et Shazam Rebirth avec son second tome. Ensuite le 17 mars, c’est l’arrivée de Flashpoint Beyond qui marque aussi le retour en grande pompe de l’auteur dans l’univers principal DC. Avec cette suite, il explorera le retour de cet univers avec le Batman de l'univers Flashpoint ainsi que des éléments de Doomsday Clock, tout en lançant The New Golden Age marquant le retour de la JSA.

Enfin, c’est le 31 mars qui marquera l’arrivée d’un nouveau titre dans la collection DC Chronicles, Justice Society of America (JSA) Chronicles. Ce 1er tome débutera sur l’année 1999 et collectera : All-Star Comics #1-2, Adventure Comics #1, All-American Comics #1, National Comics #1, Sensation Comics #1, Smash Comics #1, Star Spangled Comics #1, Thrilling Comics #1, JSA Secret Files #1, All-Star Comics 80-Page Giant #1, Secret Origins of Super-Villains 80-Page Giant #1 et JSA #1-5.

Pour le reste de l’année, l’éditeur à confirmé l’arrivé du dernier titre Justice Society of America pour la collection DC Infinite, ainsi que The New Golden Age et Stargirl: The Lost Children. Toujours sur la même équipe, la fin d’année verra l’arrivée du JSA CHRONICLES 2000 qui marque l’arrivée de Geoff Johns sur le titre. Enfin, c’est un nouveau tome de l’univers The Unnamed qui arrivera consacré à Junkyard Joe, toujours par la même équipe créative que Geiger.

i