Le plein d'Omnibus chez Panini pour le Big News 2023

Le Big News de cette fin d’année, c’est terminé avec comme d'habitude plein d’annonces. Comme pour le dernier Big News, MDCU a décidé de vous récapituler tous les Omnibus annoncés par l’éditeur.

On commence par les Omnibus Marvel qui verront l’arrivée de 3 runs modernes qui ont façonné l’univers Marvel. Si on vous avez déjà annoncé l’Omnibus Fantastic Four par Jonathan Hickman, les deux suivants sont deux runs qui ont bouleversé l’univers Marvel dans les années 2000.

En mars, c’est le premier tome de CAPTAIN AMERICA PAR Ed BRUBAKER en Omnibus, avec les 25 premiers épisodes de la série Captain America ainsi que 2 one-shots. En avril, ça sera le premier Omnibus New Avengers, la relance des Avengers par Brian Michaels Bendis. Ce premier tome épais contiendra : Avengers #500-503 & Finale + New Avengers #1-31 + New Avengers Annual #1 + New Avengers: Illuminati #1 + Civil War The Confession & The Initiative + Giant Size Spider-Woman et l'inédit New Avengers : Army & Air Force #1

Du côté des autres univers publiés par Panini Comics, en mars c’est le tome 2 de Star Wars – La Série Originale Marvel, continuant la réédition de la première série Star Wars de Marvel en Omnibus, en s’attaquant à la période entre L’empire contre-attaque et le retour du Jedi.



Ensuite, c’est un omnibus attendu par les fans de Conan. La réédition de la série SAVAGE SWORD OF CONAN en Omnibus. Avec un premier tome de 1000 pages contenant : SAVAGE TALES (1971) #1-5 + SAVAGE SWORD OF CONAN (1974) #1-12 et SPECIAL (1975) #1.

Pour finir en avril, c’est la première partie de l'Omnibus MIRACLEMAN dédié au run d’Alan Moore sur le personnage, pour un total de 800 pages.