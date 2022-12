Quadruple dose de 4 fantastiques pour Big News 2023

Panini Comics a commencé son traditionnel Big News avec des annonces pour mars et avril 2023. Cette fois-ci, les annonces concernent les 4 Fantastiques qui vont se retrouver gâtés pour ce début d’année.

On commence par mars où on retrouvera l’avant-dernier tome de la série Fantastic Four écrite par Dan Slott. L’auteur entame son arc final, la Reckoning War, un projet de longue date que Slott avait teasé dans plusieurs de ses projets chez Marvel.

On retrouvera aussi ce même mois le premier Omnibus dédié au run de Jonathan Hickman sur l’équipe. Avec un contenu VO identique aux deux Marvel Deluxe paru il y a plusieurs années, avec la mini-série Dark Reign : FF comme inédit.

En avril double dose consacrée à la période particulière où Hulk, Spider-man, Wolverine et Ghost Rider remplacent les 4 Fantastiques classiques pendant quelques épisodes. On aura un Epic Collection dédié à cette période avec les épisodes Fantastic Four #347 à 361 par Walt Simonson, Art Adams, Tom DeFalco & Paul Ryan. Pour finir, dans la collection 100% on retrouvera la mini-série New Fantastic Four de Peter David & Alan Robinson qui revisite cette équipe particulière avec une histoire inédite.