Marvel Studios veut des oscars pour ses films de 2022

Le MCU espère récupérer quelques statuettes lors de la prochaine cérémonie des oscars. Marvel Studios va en effet tout faire pour promouvoir ses films de l'année 2022, c'est-à-dire Thor : Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Black Panther : Wakanda Forever. La campagne promotionnelle visant à s'accorder les faveurs de l'Académie vise ces trois films, dans le but d'obtenir l'Oscar du meilleur film.

Ce n'est pas tout, puisque Disney pousse aussi ces trois films dans les catégories meilleurs effets visuels, meilleur réalisateur, meilleure création de costumes, meilleur scénario adapté et de nombreuses autres. Marvel pousse tout particulièrement Black Panther 2 pour la charge émotionnelle qu'il contient, et la performance de Angela Bassett en Reine Ramonda.

Les critiques de ces trois films ne sont cependant pas unanimes, et la concurrence est rude (Avatar 2, Top Gun 2, The Fabelsman, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Babylon...). Disney pousse ses films Marvel Studios depuis le début et le premier Iron Man , mais seul Black Panther a eu le prix du meilleur film.

Du côté des Golden Globes, les nommés sont désormais connus, et Marvel est presque bredouille. Seul Black Panther 2 est présent dans les catégories Meilleure actrice dans un second rôle pour Angela Bassett, et Meilleure chanson originale pour Lift Me Up de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler.