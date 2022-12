Nouvelle augmentation de prix chez Panini

Parmi les augmentations de prix de tous bords se trouve le papier, et nos éditeurs de comics en sont impactés. Les prix des publications suivent la tendance, et augmentent doucement. Panini avait annoncé une augmentation il y a un an, et Urban en a annoncée une en avril dernier. Malheureusement, Panini remet le couvert avec des changements de prix pour certaines de ses sorties.

A partir de janvier 2023 donc, certaines collections sont ciblées par Panini pour subir une augmentation. Elle est légère puisqu'elle se résume à 1€ supplémentaire sur les mensuels cartonnés, les collections Next Gen, Marvel-Verse et Marvel Action. Ensuite, l'éditeur crée une grille tarifaire pour les collections Must Have et Epic. Les paginations les plus faibles ne changent pas de prix, mais plus il y aura de pages, plus le prix augmentera.

Ces nouveaux tarifs seront rétroactifs pour les collections Next Gen et Marvel Action, mais pas pour les autres. Toutes les collections qui ne sont pas citées, comme les Omnibus ou les Deluxe par exemple, ne changent pas de prix. Même si la nouvelle n'est pas très réjouissante, Panini essaie d'être transparent, et précise notamment que ces augmentations ne couvrent pas tous les surcoûts qui les impactent.

Ci-dessous le détail des augmentations :

* Les collectors (des softcovers à 16€ dont le prix reste inchangé) passent de 20.99 à 22€.

* Les Next Gen, les Marvel-Verse et les Marvel Action augmentent de 1€.

* La nouvelle grille des Must-Have :

-> 16€ jusqu'à 144 pages (inchangés)

-> 19€ de 152 à 192 pages

-> 22€ de 200 à 240 pages

-> 25€ à partir de 248 pages

* La nouvelle grille des Epic Collection en softcovers/hardcovers :

-> 26€/30€ jusqu'à 424 pages (inchangés)

-> 28€/32€ de 432 à 480 pages

-> 30€/34€ à partir de 488 pages