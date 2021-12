Panini augmente ses prix

L'éditeur Panini qui fournit à la France le catalogue de Marvel a annoncé qu'il allait augmenter le prix d'une partie de ses publications. Les raisons évoquées sont la montée des prix des matières premières, comme le papier, le carton ou l'encre, et du transport. Les conséquences se feront sentir à partir du 1er janvier 2022 avec des hausses à partir de 1€.

Pour les prix des publications qui remplacent les kiosques, donc souvent mensuels, comme Reign of X ou Heroes Reborn, bonne nouvelle : les prix ne bougeront pas. C'est le cas aussi des 100% Marvel cartonnés tant qu'ils restent en dessous de 104 pages ou au dessus de 168 pages. Si la pagination est entre 112 et 160 pages, le tome augmente de 1€. En gros, les albums à 17€ passent à 18€, et les albums à 20€ passent à 20,99€.

Concernant les Marvel Deluxe, Panini inverse la fourchette : les albums entre 136 et 352 pages ne changent pas de prix. S'il y a plus ou moins de pages, il augmente de 1€. Les gros Deluxe passent ainsi de 34€ à 35€. Ce sera aussi le cas pour les intégrales de plus de 248 pages qui passent donc de 35 à 36€. Les Must-have passent eux à 15,99€ ou 21,99€ selon la pagination.

Là où les prix augmentent le plus, proportionnellement parlant, c'est les publications les moins chères. Je cite Panini : "les albums Marvel Next Gen passent de 10,95€ à 12,99€, les albums Marvel-verse de 6,95€ à 7,99€, les albums hors collection type "Le Printemps des comics" passeront de 5,99 € à 6,99 €, Les Trésors de Marvel de 7,99€ à 8,99€, les albums jeunesse de 9,95€ à 10,99€."

Il reste le cas des Omnibus qui vont avoir une grille tarifaire légèrement remaniée : "A compter de 2022, les albums de moins de 600 pages seront proposés au prix de 60 €. Les albums dont la pagination est comprise entre 608 et 848 pages seront vendus 70 €, ceux entre 856 et 1104 pages 80 €, ceux entre 1112 et 1304 pages 90 €. Au-delà de 1304 pages, le prix des albums sera de 100 €."

L'éditeur communique sur ce choix en jouant la transparence, et n'hésite pas à répondre aux lecteurs directement, dont la pillule est difficile à avaler pour certains.